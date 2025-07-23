أفشة في ظهور جديد مع لاعبي الأهلي بمعسكر تونس .. شاهد

شارك محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي، صورة جديدة من معسكر الفريق في تونس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر أفشة من معسكر الفريق رفقة لاعبي الأهلي تريزيجية، وياسر ابراهيم.

معسكر الأهلي

المباراة الودية القادمة للأهلي

يستعد الأهلي لمواجهة البنزرتي التونسي وديًا يوم 25 يوليو.

فحص بيكهام: سيخضع اللاعب أحمد رمضان بيكهام لفحص طبي اليوم في معسكر تونس.

إشادة بأداء اللاعبين: أكد الجهاز الفني استفادة اللاعبين مثل مصطفى العش وعمر كمال من ودية الملعب التونسي.

تعاقدات الأهلي استعدادا للموسم الجديد

أبرم الأهلي عددًا من الصفقات الهامة في الميركاتو الصيفي 2025، منها عودة لاعبين مثل أحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري وأحمد عبد القادر، بالإضافة إلى صفقات جديدة مثل محمد سيحا، محمد علي بن رمضان، أحمد السيد زيزو (انتقال حر)، محمد شريف (انتقال حر)، وياسين مرعي.

هناك تقارير عن اقتراب الأهلي من ضم أسامة فيصل لاعب البنك الأهلي، في صفقة قد تثير جدلاً.

وسام أبو علي: لا يزال مصير اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي غير محسوم، وهناك احتمالية لانتقاله إلى الدوري الأمريكي. وقد اعتبر سيد عبد الحفيظ (مدير الكرة الأسبق) اعتذار اللاعب للجماهير غير مقبول.