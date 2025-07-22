زيزو: معسكر الأهلي في طبرقة نموذجي

أكد احمد مصطفي زيزو لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أن اختيار مكان معسكر الفريق في مدينة طبرقة مميز للغاية وسط الطبيعة التي تساعد اللاعبين على تحمل التدريبات في بداية فترة التحضير للموسم الجديد.

وقال زيزو أن هناك رغبة قوية لدى الجميع في تحقيق أقصى استفادة من هذه الفترة؛ لدخول الموسم بشكل قوي، وتحقيق أفضل النتائج، وكل اللاعبين متعطشون للغاية لبدء المنافسات من أجل تحقيق الانتصارات.

وأضاف أن فترة الإعداد مهمة لتصحيح الأخطاء والوصول إلى نسبة 100% من الجاهزية، وهو ما ظهر في مباراة الملعب التونسي الودية، بعدما تم توزيع دقائق اللعب على الجميع، وهي أمور مهمة تمنح مؤشرات إيجابية للجميع، والجهاز الفني لديه أفكار عديدة يعمل على تطبيقها قبل انطلاق المنافسات الرسمية، مضيفا أنه لا يشعر بأي قلق بخصوص التحضير للموسم الجديد.

وحقق الفريق الأحمر الفوز في مباراته الأولي امام الملعب التونسي التي أقيمت مساء أمس 4-1 وديا.