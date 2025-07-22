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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

آخر أخبار الأهلي.. تفاصيل زيارة الخطيب

آخر أخبار الأهلي
آخر أخبار الأهلي
حمزة شعيب

يشهد النادي الأهلي المصري اليوم حراكًا إداريًا وفنيًا مكثفًا، حيث أعاد مسؤولو النادي فتح ملف التفاوض مع المدرب السويسري مارسيل كولر لإنهاء أزمة مستحقاته المالية المتبقية،  بالتزامن مع استمرار المعسكر الإعدادي للفريق في تونس، والذي يهدف لرفع مستوى الجاهزية للموسم الجديد.

آخر أخبار النادي الأهلي 

أزمة مستحقات كولر: يسعى الأهلي لإنهاء أزمة مستحقات المدرب مارسيل كولر وذلك بعد رحيله عن الفريق.

معسكر تونس: يواصل الفريق الأول معسكره الإعدادي في تونس، والذي بدأ يوم 18 يوليو ويستمر حتى 26 يوليو.

مباراة ودية: فاز الأهلي وديًا على الملعب التونسي بنتيجة 4-1 يوم أمس الإثنين 21 يوليو، وشهدت المباراة إشادة من المدير الفني خوسيه ريبيرو بأداء كريم فؤاد الذي عاد للمشاركة بعد غياب طويل.

المباراة الودية القادمة للأهلي 

 يستعد الأهلي لمواجهة البنزرتي التونسي وديًا يوم 25 يوليو.

فحص بيكهام: سيخضع اللاعب أحمد رمضان بيكهام لفحص طبي اليوم في معسكر تونس.

إشادة بأداء اللاعبين: أكد الجهاز الفني استفادة اللاعبين مثل مصطفى العش وعمر كمال من ودية الملعب التونسي.

تعاقدات الأهلي استعدادا للموسم الجديد 

أبرم الأهلي عددًا من الصفقات الهامة في الميركاتو الصيفي 2025، منها عودة لاعبين مثل أحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري وأحمد عبد القادر، بالإضافة إلى صفقات جديدة مثل محمد سيحا، محمد علي بن رمضان، أحمد السيد زيزو (انتقال حر)، محمد شريف (انتقال حر)، وياسين مرعي.

هناك تقارير عن اقتراب الأهلي من ضم أسامة فيصل لاعب البنك الأهلي، في صفقة قد تثير جدلاً.

وسام أبو علي: لا يزال مصير اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي غير محسوم، وهناك احتمالية لانتقاله إلى الدوري الأمريكي. وقد اعتبر سيد عبد الحفيظ (مدير الكرة الأسبق) اعتذار اللاعب للجماهير غير مقبول.

آخر تطورات موقف أحمد عبد القادر مع الأهلي  

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي جلسة حاسمة مع النجم أحمد عبد القادر عقب انتهاء معسكر تونس، وهناك قرار نهائي بعدم منحه الاستغناء الخاص به واستمراره بالفريق في حال رفضه للعروض المقدمة.

كريم نيدفيد أبدى سعادته بالانضمام إلى سيراميكا كليوباترا، بعدما لم تستغرق المفاوضات وقتًا طويلًا.

زيارة الخطيب لبرشلونة: 

قام محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ومحمد كامل، رئيس الشركة القائمة على مشروع استاد النادي، بزيارة نادي برشلونة الإسباني في إطار التنسيق لتبادل الخبرات بخصوص مشروع المدينة الرياضية والاستاد الجديد. ووجه الخطيب دعوة خاصة لرئيس برشلونة لزيارة القاهرة.

بحث عن مدرب سلة جديد: يبحث مسؤولو الأهلي عن مدير فني أجنبي جديد لفريق كرة السلة بعد رحيل الإسباني أوجستي بوش.

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