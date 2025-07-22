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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

آخر أخبار الزمالك.. موقف تيدي أوكو ورحيل الجزيري.. وعبد الحميد معالي يودع اتحاد طنجة

الزمالك
الزمالك
حمزة شعيب

 يشهد نادي الزمالك حراكًا كبيرًا على صعيد التعاقدات وتدعيم صفوف فريق كرة القدم، بالتزامن مع مواصلة الفريق لمعسكره التدريبي في العاصمة الإدارية استعدادًا للموسم الجديد.

 وتبرز عدة صفقات واعدة في الأفق، بينما تتواصل التحديات الإدارية المتعلقة ببعض اللاعبين.

صفقات جديدة لدعم القلعة البيضاء

شهدت تدريبات الزمالك اليوم انضمام اللاعب الفلسطيني آدم كايد، بعد إتمام إجراءات انتقاله رسميًا. 

كما نجح الزمالك في ضم المغربي عبد الحميد معالي، الذي ودع جماهير اتحاد طنجة برسالة مؤثرة، ومدافع نادي زد محمد إسماعيل.

وتشير التقارير إلى مفاوضات متقدمة مع نادي لوزيرن السويسري لضم الجناح تيدي أوكو، بالإضافة إلى انتظار رد نادي السويحلي الليبي بخصوص اللاعب أسامة الشريمي. 

يواصل الفريق الأبيض معسكره التدريبي بالعاصمة الإدارية تحت قيادة المدرب فيريرا، الذي فرض تدريبات بدنية مكثفة في صالة الجيمانيزيوم.

 وشهد المعسكر عودة اللاعب محمد السيد بعد انتهاء مشاركته مع منتخب الشباب.

 كما خاض الزمالك عدة مباريات ودية، أبرزها الفوز على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة، في إطار التحضير للموسم الجديد.

آخر أخبار الزمالك 

على صعيد اللاعبين الحاليين، لا يزال ملف اللاعب أحمد فتوح يشغل الأوساط الزملكاوية، حيث تتباين الآراء حول مستقبله مع النادي. 

وفي سياق متصل، يبدو أن الزمالك يخطط للتخلص من المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري، مع وجود عرضين للاعب الجفالي. 

كما يقترب اللاعب حمزة المثلوثي من الانتقال إلى نادي الشرطة العراقي

 

على الصعيد الإداري، قام رئيس نادي الزمالك بزيارة الكابتن حسن شحاتة في المستشفى بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها.

 كما حفظت الهيئة الوطنية للإعلام الشكاوى المقدمة من الأهلي والزمالك ضد برنامجي "بلس 90" و"كورة كل يوم". وفي سياق آخر، كشف وزير الرياضة عن موعد إجراء انتخابات الناديين الأهلي والزمالك المقبلة.

أما على مستوى الفرق الأخرى، فقد أعلن الزمالك عن تجديد التعاقد مع قائد فريق الطائرة "دولا" لمدة موسمين، وانتقلت لاعبة الطائرة مريم متولي إلى الدوري الإيطالي. وفي كرة اليد، تعاقد النادي رسميًا مع الفرنسي فرانك موريس لقيادة الفريق.

الزمالك عبد الحميد معالي تيدي اوكو

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