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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فابريجاس يكشف حقيقة انضمام ميسي لكومو الإيطالي

ميسي
ميسي
حمزة شعيب

 

رفض المدرب الإسباني سيسك فابريجاس عرضًا رسميًا من نادي إنتر ميلان لتولي القيادة الفنية، مؤكدًا تمسكه الكامل بمشروعه الحالي مع نادي كومو الإيطالي، في خطوة تعكس التزامه برؤية طويلة الأمد لتطوير الفريق.

وخلال مؤتمر صحفي نقلته وسائل إعلام إيطالية، شدد فابريجاس على سعادته بتجربته التدريبية مع كومو منذ لحظة انطلاقها، موضحًا أنه وقّع عقدًا يمتد لأربع سنوات لأنه "يؤمن بمشروع قوي وطموح"، على حد تعبيره.

وقال نجم برشلونة وآرسنال السابق:

"تلقيت عروضًا بالفعل، بينها عرض من نادٍ كبير مثل إنتر، لكن لم تكن لديّ أي نية للمغادرة. أنا هنا لأنني مقتنع بما نقوم به، ولا أفكر في القفز من السفينة".

 

وعن تحفظه على تأكيد بقائه في نهاية الموسم الماضي، أوضح فابريجاس أنه لم يكن يشكك في المشروع، بل كان يتحدث من منطلق واقعي، مضيفًا:

"في كرة القدم، لا شيء مضمون. أحيانًا لا تعلم إن كنت مستعدًا بالفعل للخطوة التالية، ولذلك كنت صادقًا مع نفسي ومع النادي".

 

رفض فابريجاس استبعاد مشاركة كومو في البطولات الأوروبية قريبًا، مؤكدًا أن العمل في النادي يسير بخطى ثابتة دون استعجال، وقال:

"نحن لسنا نادٍ يشتري اللاعبين بهدف بيعهم لاحقًا، بل نطمح للنمو المستدام. كل خطوة محسوبة، والعمل مستمر يومًا بيوم".

وفيما يخص سوق الانتقالات، كشف المدرب الإسباني عن إنفاق النادي أكثر من 100 مليون يورو خلال الصيف الحالي، مشيرًا إلى اقتراب التعاقد مع المهاجم الإسباني ألفارو موراتا، بالإضافة إلى ضم المدافع الواعد جاكوب رامون من ريال مدريد، والذي من المنتظر أن ينضم للفريق بنهاية الأسبوع.

فابريجاس لا يستبعد ميسي: "من يدري؟"

وفي لفتة لافتة، لم يُغلق فابريجاس الباب تمامًا أمام فكرة انضمام صديقه المقرب ليونيل ميسي إلى صفوف كومو يومًا ما، حيث قال:

"نحن أصدقاء منذ سنوات، وميسي قضى عطلته الصيفية الأخيرة في منزلي هنا. عائلتانا قريبتان جدًا، زوجتانا وأطفالنا أصدقاء أيضًا... من يدري؟ لكن في الوقت الحالي، هو سعيد في أمريكا".

يُذكر أن نادي كومو بدأ مؤخرًا في بناء مشروع رياضي طموح بميزانية ضخمة، وسط تطلعات لصعود سريع نحو القمة في الكرة الإيطالية، يقوده فابريجاس بفكر تدريبي جديد وطموح لا يقل عن تاريخه كلاعب.

ميسي فابريجاس كومو الإيطالي

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