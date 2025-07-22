الزمالك يجمد صفقة تيدي أوكو.. تفاصيل

أعلن الإعلامي مهيب عبد الهادي تفاصيل مفاجئة بشأن صفقة تبدي أوكو مع الزمالك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب مهيب عبد الهادي :الزمالك يجمد صفقة تيدي أوكو.

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، فقرة بدنية للاعبين خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية في إطار معسكر الفريق استعداداً للموسم الجديد.

وتولي الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال، الإشراف على هذه الفقرة، والتي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين استعداداً للمرحلة المقبلة، بجانب فقرة خفيفة بالكرة.

واستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم ، بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة يومين من التدريبات الجماعية.

جدير بالذكر أن الزمالك سيخوض مباراة ودية أمام وادي دجلة يوم الجمعة المقبل قبل ختام المعسكر المغلق يوم 27 يوليو الجاري.

وكان الفريق فاز على رع ودياً بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الجمعة الماضي، قبل أن يفوز على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة في الودية التي أقيمت مساء يوم السبت.