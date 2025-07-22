خالد الغندور: إبراهيم عادل ينتقل إلى الجزيرة الإماراتي.. والصفقة تمت بدون كوبري

كشف الإعلامي خالد الغندور عن انتقال اللاعب إبراهيم عادل، نجم نادي بيراميدز، إلى صفوف نادي الجزيرة الإماراتي خلال فترة الانتقالات الحالية، مؤكدًا أن الصفقة لم تكن "كوبري" كما ردد البعض.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي:"الجزيرة الإماراتي يعلن التعاقد مع إبراهيم عادل، بس مافيش كوبري، عشان صاحب بيراميدز الإماراتي أستاذ سالم الشامسي."



وعد إبراهيم عادل نجم بيراميدز المنضم حديثا لفريق الجزيرة الإماراتي قادما جماهير فخر أبو ظبي بتقديم أداء استثنائيا خلال الموسم الجديد.

وأضاف إبراهيم عادل في تصريحات لصحيفة البيان الإماراتية أنه سعيد بالإنضمام لفريق الجزيرة وممتن لما قدمته الإدارة له بعد التعاقد معه.



وأنهى فريق الجزيرة الإماراتي ضم إبراهيم عادل مقابل 5 ملايين دولار في الميركاتو الصيفي رغم وجود عروض أوروبية لنادي بيراميدز الذي فضل الدوري الإماراتي.

وتأخر انضمام إبراهيم عادل لنادي الجزيرة الإماراتي بسبب الإجراءات والورق الخاص بالسفر.