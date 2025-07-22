أول تعليق من إبراهيم عادل بعد انتقاله إلى الجزيرة الإماراتي

وعد إبراهيم عادل نجم بيراميدز المنضم حديثا لفريق الجزيرة الإماراتي قادما جماهير فخر أبو ظبي بتقديم أداء استثنائيا خلال الموسم الجديد.

وأضاف إبراهيم عادل في تصريحات لصحيفة البيان الإماراتية أنه سعيد بالإنضمام لفريق الجزيرة وممتن لما قدمته الإدارة له بعد التعاقد معه.



وأنهى فريق الجزيرة الإماراتي ضم إبراهيم عادل مقابل 5 ملايين دولار في الميركاتو الصيفي رغم وجود عروض أوروبية لنادي بيراميدز الذي فضل الدوري الإماراتي.

وتأخر انضمام إبراهيم عادل لنادي الجزيرة الإماراتي بسبب الإجراءات والورق الخاص بالسفر.