الجزيرة الإماراتي يحدد موعد وصول لـ إبراهيم عادل

كشف جمال النعيمي الرئيس التنفيذي لنادي الجزيرة الإماراتي عن إتمام صفقة إبراهيم عادل من نادي بيراميدز مشير إلى أنه سينضم لمعسكر الفريق الأول يوم الخميس المقبل بعد اكتمال إجراءات التأشيرة الأوروبية.

وأكمل النعيمي في تصريحات نقلتها صحيفة الاتحاد الإماراتيه أن الجزيرة يسعى دائما لاستثمار أمواله في الميركاتو ويضم صفقات وفق الاحتياجات المطلوبة ورحيل اللاعبين بسبب عدم امتلاكهم فرصة اللعب مع الفريف في الموسم الجديد.



وأنهى فريق الجزيرة الإماراتي ضم إبراهيم عادل مقابل 5 ملايين دولار في الميركاتو الصيفي رغم وجود عروض أوروبية لنادي بيراميدز الذي فضل الدوري الإماراتي.

تأخر انضمام إبراهيم عادل لنادي الجزيرة الإماراتي بسبب الإجراءات والورق الخاص بالسفر.