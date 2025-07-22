جلسة بين الزمالك ووكيل الجزيري لحسم مصيره

يعقد جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، جلسة خلال الساعات الحالية مع حازم فتوح، وكيل أعمال اللاعب التونسي سيف الدين الجزيري، وذلك لحسم مستقبل اللاعب مع الفريق خلال الموسم الجديد.

وتأتي الجلسة في ظل دراسة موقف اللاعب داخل صفوف القلعة البيضاء، سواء بالاستمرار مع الفريق أو الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، خاصة في ظل سعي الإدارة لحسم ملف اللاعبين الأجانب بشكل نهائي قبل انطلاق الموسم.

وتناقش إدارة الزمالك مع وكيل اللاعب إمكانية فسخ التعاقد بالتراضي، أو خروج اللاعب على سبيل الإعارة حال الاستقرار على عدم استمراره، وسط رغبة في إنهاء الملف بشكل ودي يحفظ حقوق جميع الأطراف.

وكان الجزيري قد انضم للزمالك في صيف 2021 قادمًا من المقاولون العرب، وساهم في عدة بطولات، من بينها الدوري وكأس مصر.