جدل واسع حول رسوبه.. "صدى البلد" ينفرد بنشر نتيجة الطالب الفصيح



أثار الطالب يوسف محمد، الشهير بلقب "الطالب الفصيح"، موجة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول أنباء عن رسوبه في امتحانات الثانوية العامة 2025، رغم ظهوره المثير للانتباه في عدد من الفيديوهات التي تصدرت التريند خلال الأيام الماضية.

وفي تطور جديد، انفرد موقع "صدى البلد" بالحصول على النتيجة الرسمية للطالب، والتي كشفت عن حصوله على مجموع 49% فقط، ما يؤكد رسوبه رسميًا.

وجاءت هذه النتيجة لتثير تفاعلًا واسعًا بين المتابعين، خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي حظي به الطالب على منصات التواصل الاجتماعي، بسبب طريقته اللافتة في التعبير عن أفكاره وطموحاته قبل إعلان النتائج.





وكان يوسف محمد قد حظي باهتمام إعلامي واسع بعد ظهوره في أحد اللقاءات التلفزيونية عقب أداء امتحان اللغة العربية، حيث لفت الأنظار بطريقته الهادئة وعباراته الفصيحة مثل: "الامتحان اتسم بالرقي في محتواه واحتاج إلى ملكات ذهنية معينة للإجابة على مفرداته."

رسوبه جاء مفاجئًا للمتابعين، الذين تساءلوا ما إذا كان قد "اتحسد" كما قال البعض ساخرًا، أو أن التريند لم يكن مؤشرًا حقيقيًا على مستواه الدراسي.