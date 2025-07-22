رسوب "الطالب الفصيح" يوسف محمد في الثانوية العامة 2025 بعد تصدره التريند

في مفاجأة صادمة أثارت موجة من التعليقات والجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رسب الطالب يوسف محمد، المعروف إعلاميًا بـ"الطالب الفصيح"، في امتحانات الثانوية العامة 2025، رغم تصدره التريند خلال الأيام الماضية بسبب أسلوبه المميز في التعبير عن آرائه أمام الكاميرات.

وكان يوسف محمد قد حظي باهتمام إعلامي واسع بعد ظهوره في أحد اللقاءات التلفزيونية عقب أداء امتحان اللغة العربية، حيث لفت الأنظار بطريقته الهادئة وعباراته الفصيحة مثل: "الامتحان اتسم بالرقي في محتواه واحتاج إلى ملكات ذهنية معينة للإجابة على مفرداته."

رسوبه جاء مفاجئًا للمتابعين، الذين تساءلوا ما إذا كان قد "اتحسد" كما قال البعض ساخرًا، أو أن التريند لم يكن مؤشرًا حقيقيًا على مستواه الدراسي.