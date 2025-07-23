باسم علي لاعب الأهلي والمقاولون يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن باسم علي، لاعب المقاولون العرب والأهلي السابق، اعتزاله كرة القدم.

وكتب باسم علي، عبر فيسبوك: "بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم سأفتقد هذه اللعبة، وهي كرة القدم التي عشقتها منذ الصغر، سأفتقد المدربين واللاعبين والإداريين، وعمال غرف الملابس، وكل المسؤولين. سأفتقد أجمل أيام حياتي، وهي التي قضيتها داخل الملعب، لكنها سنة الحياة".

وتابع: "أشكر كل شخص تعاملت معه منذ بدايتي في نادي شهداء الإسماعيلية، ثم انتقالي إلى نادي بترول أسيوط، ثم المقاولون العرب، بيتي الذي تعرف الناس عليّ من خلاله، وكان له فضل كبير عليّ، وكان سببًا في تألقي وانضمامي لمنتخب مصر، ثم انتقالي للنادي الأهلي، أعظم نادٍ في الكون، حيث حققت البطولات والإنجازات، وكانت أسعد أيام حياتي فيه، هذا النادي الأعظم في التاريخ".

وأضاف: "ثم انتقلت إلى نادي الجونة المحترم، ولعبت بجوار لاعبين كبار، ثم عدت للمقاولون العرب، وبعدها إلى نادي مودرن سبورت، في تجربة استمرت ثلاث سنوات مليئة بالنجاحات، سواء على المستوى المحلي أو الأفريقي، وسط مجموعة رائعة من اللاعبين".

واختتم: "ثم كانت العودة مجددًا إلى نادي المقاولون، والمشاركة في تحقيق هدف الصعود للدوري الممتاز والعودة لمكانه الطبيعي بين الكبار. إنها مسيرة أعتز وأتشرف بها وسط أهلي وأصدقائي، وأحمد الله أنني خرجت منها سالمًا، وأسأل الله التوفيق في ما هو قادم. شكرًا جزيلًا لكم جميعًا".