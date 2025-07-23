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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تنسيق الكليات 2025| 74% للطب .. ننشر الحدود الدنيا للكليات بالأرقام

تنسيق الكليات 2025
تنسيق الكليات 2025
نهلة الشربيني

تصدّر تنسيق الكليات 2025، مؤشرات البحث عبر جوجل، حيث يبحث طلاب الثانوية العامة عن موعد الحدود الدنيا للكليات في تنسيق الجامعات 2024.

وننشر لكم تنسيق الجامعات 2024 للتعرف على توقعات تنسيق الثانوية العامة 2025 :

تنسيق الثانوية العامة 2024 علمي علوم

تنسيق الثانوية العامة 2024 علمي رياضة 

تنسيق الثانوية العامة 2024 أدبي 

كلية الطب البشري: 93.17%

كلية طب الأسنان: 92.68%

كلية الصيدلة: 91.70%

كلية العلاج الطبيعي: 92.19%

كلية الهندسة: 88.65%

كلية الحاسبات والمعلومات (شعبة رياضة): 83.41%

كلية التمريض: 84.41%

كلية الألسن: 84.41%

كلية الآثار: 78%

كلية الإعلام: 83.17%

كلية السياسة والاقتصاد: 85.12%

كلية الآداب: 60.85%

كلية التجارة: 68.70%

ويمكن الاطلاع على الحدود الدنيا لجميع الكليات بتنسيق الثانوية العامة 2024 عبر موقع التنسيق.

https://tansik.digital.gov.eg/application/

تنسيق كليات علمي علوم 2024

تنسيق علمي علوم 2024

تنسيق كليات الطب 2024 للاطلاع على مؤشرات التنسيق :

- تنسيق كليات طب بالجامعات الحكومية 93.17%

- تنسيق كليات الطب بالجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وجامعة النيل والتعليم الإلكتروني والفرنسية والمنصورة الجديدة 79%

- تنسيق كليات الطب جامعة الجلالة وجامعة العلمين  76%

- تنسيق كليات الطب جامعة سيناء بفرعيها وجامعة  الملك سلمان وجامعة شرق بورسعيد وجامعة الإسماعيلية الأهلية 74%.

كما يمكن الاطلاع على تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024:

صدى البلد نتيجة الثانوية العامة 

أُعلنت رسميًا نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس عبر موقع صدى البلد، وذلك بعد اعتمادها من الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على موقع صدى البلد

يمكن لكل من يهمه الأمر من طلاب الثانوية العامة 2025 وأولياء أمورهم الآن ترقب ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 على رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على موقع صدى البلد

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على موقع صدى البلد يمكن الوصول إليه بضغطة واحدة على اللينك التالي https://natega.elbalad.news/ 

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