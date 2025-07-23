92.9 % للطب والأسنان 91.7%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 «علمي علوم»

يبحث طلاب الثانوية العامة علمي علوم عن مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 علمي علوم وخاصة كليات الطب البشري بالجامعات الحكومية بالإضافة إلى الاطلاع على الحدود الدنيا لكليات الطب البشري في الجامعات الخاصة والأهلية، حيث إنه من المتوقع أن تكون الحدود الدنيا لكليات الطب مقاربة لتنسيق العام الماضي أو تنخفض بنسب قليلة.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 علمي علوم

وأكد عدد من خبراء التعليم أن مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 لن تختلف بشكل كبير عن العام الماضي.



مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 لكلية الطب 92.9%



مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 لكلية طب الأسنان 91.7%.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 لكلية علاج طبيعي 90.8%

مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 لكلية الصيدلة 90.1%.



الكليات 2025 علمي علوم

تنسيق الكليات 2025 علمي علوم حكومي

وعن شروط الالتحاق بكليات الطب البشري في الجامعات المصرية هو حصول الطالب علي المجموع المحدد لكل كلية بمختلف الجامعات وهو محدد من مكتب التنسيق للجامعات المصرية.

موقع تنسيق الجامعات 2025

ويمكن لطلاب تنسيق الجامعات 2025معرفة المعاهد والكليات دليل القبول بالكليات والمعاهد للثانوية العامة من خلال هذا الرابط اضغط هنــــــــا

