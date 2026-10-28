آداب بني سويف تكرّم الفائزين في دوري كرة القدم وتمنح جوائز للفائزين بمختلف المسابقات الطلابية.. صور

برعاية الدكتور طارق علي، رئيس جامعة بني سويف، والدكتور حمادة محمد، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب

وعناية الدكتورة عزة جوهري، عميدة كلية الآداب وإشراف الدكتورة رحاب يوسف، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة منال السيد، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

نظّمت الكلية احتفالية لتكريم الفائزين في مسابقات الأنشطة الطلابية للعام الجامعي 2026/2027، بقاعة المناقشات بالدور الأرضي، ومن تنفيذ قسم رعاية الشباب بالكلية.

وشهدت الاحتفالية تكريم الفرق الفائزة في دوري كرة القدم، حيث تسلّم الفريق الحاصل على المركز الأول كأس البطولة، إلى جانب تكريم الفرق الحاصلة على المراكز التالية، وتوزيع الجوائز الفردية على اللاعبين المتميزين، وللتحكيم للمباراة، تقديرًا لأدائهم خلال المنافسات.

كما شمل التكريم الفائزين في مسابقة تنس الطاولة ومسابقة حفظ القرآن الكريم وتجويده، من خلال تقديم الجوائز وشهادات التقدير، احتفاءً بتميزهم وتشجيعًا لهم على مواصلة التفوق في مختلف المجالات الرياضية والثقافية.

وأكدت الدكتورة عزة جوهري، عميدة الكلية، حرص الكلية على دعم الأنشطة الطلابية وتشجيع المواهب، بما يسهم في تنمية قدرات الطلاب وتعزيز روح المنافسة الإيجابية والتفوق.

وتأتي الاحتفالية في إطار اهتمام كلية الآداب بتعزيز مشاركة الطلاب في الأنشطة المتنوعة، واكتشاف مواهبهم وصقل مهاراتهم، بما يسهم في بناء شخصية الطالب الجامعي المتكاملة وترسيخ قيم الانتماء والعمل الجماعي.