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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يكرم منسقي العمل السكاني ومتطوعي "ألف قائد سكاني" تقديرًا لجهودهم

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

كرم اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، عددًا من وكلاء الوزارات المعنيين ومنسقي الوحدات المحلية والمديريات الخدمية، وبعض متطوعي مبادرة "ألف قائد سكاني"، تقديرًا لجهودهم خلال الفترة الماضية في التعامل مع القضية السكانية بالمحافظة، ودعم تنفيذ محاور البرنامج السكاني ومبادراته المختلفة.

جاء ذلك بحضور بلال حبش، نائب المحافظ، والدكتورة فاطمة الزهراء جيل، مدير الإدارة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية، خلال فعاليات التدريب المتخصص الذي نفذته الوزارة بالتنسيق والتعاون مع المحافظة على مدار يومين، بهدف تطوير منظومة العمل السكاني ودعم حوكمة إدارة البرنامج السكاني ورفع كفاءة الكوادر والقيادات المعنية بهذا الملف.

وأكد المحافظ، أهمية مواصلة تكامل الجهود بين الأجهزة التنفيذية والجهات الشريكة والمتطوعين، وتطوير آليات العمل والمتابعة في الملف السكاني، مشيرًا إلى أهمية بناء قدرات الكوادر المعنية ورفع كفاءتها، بما يدعم تنفيذ الخطط والمبادرات السكانية وتحقيق المستهدفات المرجوة، في إطار توجهات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

حيث استهدف التدريب تنمية مهارات منسقي العمل السكاني بالوحدات المحلية، والمجالس القروية ومديريات الخدمات والجهات الشريكة، إلى جانب متطوعي مبادرة «ألف قائد سكاني»، الذين يتم إعدادهم للمشاركة في لجان التنسيق والمتابعة بالمراكز والوحدات المحلية، فضلًا عن طلاب وطالبات كلية الخدمة الاجتماعية، بما يعزز قدراتهم في التدريب الميداني والتعامل مع مؤشرات الأداء السكاني وتطبيقاتها العملية.

ويضم فريق عمل وحدة السكان المركزية بديوان عام المحافظة، بقيادة محمد البحيري، مدير الوحدة، وعضوية نيرة نبيل، مسؤول التخطيط، وهاجر حسين، مسؤول التنسيق والمتابعة، ونهلة حمدي، مسؤول الإحصاء، وهبة الله مصطفى، مسؤول التدريب، وسلمى عبد القادر، مسؤول الإعلام، وندا فتحي، مسؤول الجامعات.

بني سويف بلال حبش محافظة بني سويف

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