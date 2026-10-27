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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم بني سويف يحصد المركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة الأخصائي المثالي للمسرح

منار محمد مراد بني سويف
منار محمد مراد بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

 فازت منار محمد مراد إبراهيم، أخصائي المسرح بمدرسة الأندلس الخاصة، بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة الأخصائي المثالي للمسرح في إنجاز جديد يضاف إلى سجل الأنشطة التربوية بمديرية التربية والتعليم ببني سويف.

وهنأ الدكتور عصام عمارة، مدير مديرية التربية والتعليم ببني سويف، الفائزة بهذا الإنجاز، متمنيًا لها دوام التوفيق ومزيدًا من النجاح والتميز، ومواصلة العطاء في مجال الأنشطة المسرحية التي تسهم في اكتشاف مواهب الطلاب وتنمية قدراتهم الإبداعية والفنية.

كما توجه مدير المديرية بالتهنئة إلى القائمين على الأنشطة التربوية، وفي مقدمتهم الأستاذ أحمد عزت، مدير عام الشئون التنفيذية، والأستاذ صبحي جورجي ، موجه عام التربية المسرحية، وإدارة مدرسة الأندلس الخاصة، تقديرًا لجهودهم في دعم النشاط المسرحي وتشجيع المتميزين، بما يسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات على مستوى الجمهورية.

ويعكس هذا الفوز أهمية الأنشطة المدرسية في صقل مواهب الطلاب، ودعم الإبداع، وتعزيز دور المسرح المدرسي في بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته.

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