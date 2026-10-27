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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يشكر شيخ الأزهر والأمين العام لبيت الزكاة على جهود دعم الأسر الأولى بالرعاية

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

وجّه اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، الشكر والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والأستاذة الدكتورة سحر نصر، الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات ومستشار شيخ الأزهر، تقديرًا لجهودهما في دعم الأسر الأولى بالرعاية وتوسيع نطاق المبادرات الإنسانية والتنموية، وذلك خلال لقائه وفد بيت الزكاة والصدقات التابع لمشيخة الأزهر الشريف، لبحث آليات التعاون لتنفيذ مبادرات تستهدف تلبية احتياجات الأسر المستحقة والقرى الأكثر احتياجًا بالمحافظة.

وضم الوفد الشيخ عبد الحليم قشطة، المتحدث الإعلامي لبيت الزكاة والصدقات، وهاني عيسى، مدير المشروعات التنموية، والمهندس أحمد عبد المغيث، مدير الإدارة الهندسية، وشريف غيتة، عضو المكتب الفني للأمين العام.

حضر اللقاء كامل علي غطاس، السكرتير العام للمحافظة، والمستشار مصطفى محمد، المستشار القانوني للمحافظة، وشيرين حسين، مسئولة المكتب الفني بديوان عام المحافظة، والمهندس رامي رجب، مدير إدارة التخطيط العمراني بديوان عام المحافظة.

وأكد المحافظ أهمية التعاون مع بيت الزكاة والصدقات في تنفيذ المبادرات التي تستجيب للاحتياجات الفعلية للأسر المستحقة، وتُحدث أثرًا ملموسًا في تحسين ظروفها المعيشية، مشيرًا إلى أهمية تحديد أولويات التدخل وفقًا لاحتياجات كل قرية وأسرة.

وناقش اللقاء آليات تنفيذ عدد من المبادرات، في مقدمتها مبادرة بناء المنازل وتجهيزها، ومبادرة الإطعام، ومبادرة تيسير الزواج، ومبادرة "ستر ودفا"، بما يسهم في توفير الاحتياجات الأساسية للفئات المستحقة، وتوجيه الدعم إلى الأسر الأكثر احتياجًا.

ووجّه المحافظ بإجراء حصر دقيق للاحتياجات على مستوى القرى والمناطق المستهدفة، وتحديد الأسر الأولى بالرعاية، بما يوفر قاعدة بيانات واضحة تساعد على ترتيب الأولويات وتوجيه المبادرات إلى مستحقيها، وتحقيق الاستفادة من الموارد المتاحة وفقًا للاحتياجات الفعلية لكل أسرة وقرية.

كما أكد أهمية التنسيق بين بيت الزكاة والصدقات والجهات المعنية بالمحافظة، وفي مقدمتها مديرية التضامن الاجتماعي، ومؤسسات المجتمع المدني، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والجهات المختصة بقطاع الصرف الصحي، لضمان تكامل الجهود وتحديد الاحتياجات ذات الأولوية، بما يدعم تنفيذ المبادرات وتحقيق أهدافها الاجتماعية والتنموية.

وتناول اللقاء دراسة توقيع بروتوكول تعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لدعم مشروعات القطاع وتلبية احتياجات الأسر والمناطق المستهدفة. ووجّه المحافظ بالتنسيق بين بيت الزكاة والصدقات والشركة لدراسة أوجه التعاون الممكنة وتحديد مجالات العمل المشترك، بما يسهم في تحسين الخدمات الأساسية بالقرى الأكثر احتياجًا.

بني سويف محافظ بني سويف أزهر بني سويف

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