محافظ المنوفية ورئيس الجامعة يقدمان واجب العزاء لنيافة الأنبا بنيامين مطران المنوفية في وفاة شقيقته

تقدم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية والدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية بخالص العزاء وصادق المواساة إلى نيافة الأنبا بنيامين مطران المنوفية في وفاة شقيقته وذلك بحضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأعرب محافظ المنوفية عن خالص تعازيه وصادق مواساته لنيافة الأنبا مطران المنوفية ولأفراد الأسرة داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وأكد محافظ المنوفية علي عمق روابط المحبة والتآخي والتلاحم الوطني التي تجمع أبناء المحافظة وتعكس ما يجمعهم من روابط إنسانية ووطنية راسخة، بما يعزز قيم التلاحم المجتمعي والتكاتف في مختلف المناسبات.