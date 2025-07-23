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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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الطب 93.17% والهندسة 88.65%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17% والهندسة 88.65%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025
الطب 93.17% والهندسة 88.65%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025
عبد العزيز جمال

في أعقاب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025، تصدرت عبارة "مؤشرات تنسيق الجامعات 2025" قوائم البحث على محرك "جوجل"، وسط حالة من الترقب الشديد بين الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة الحدود الدنيا المتوقعة للقبول في الكليات والمعاهد هذا العام. 

وتحوّلت مؤشرات التنسيق إلى حديث الساعة في مختلف المحافظات، بعد أن أصبح الجميع بانتظار انطلاق المرحلة الأولى رسميًا.

متى تبدأ المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025؟

أكد الدكتور جودة غانم، المشرف العام على مكتب التنسيق، أن وزارة التعليم العالي ستعلن تفاصيل انطلاق المرحلة الأولى من التنسيق خلال 3 إلى 4 أيام من اعتماد نتيجة الثانوية العامة رسميًا. 

ويشمل الإعلان توضيح الحد الأدنى للقبول في كل شعبة من الشعب الثلاث: علمي علوم، علمي رياضة، وأدبي، بالإضافة إلى الجدول الزمني لتسجيل الرغبات على الموقع الإلكتروني الرسمي للتنسيق عبر بوابة الحكومة المصرية.

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2025.. وفقًا لنتائج 2024

استنادًا إلى الحدود الدنيا التي تم إعلانها في تنسيق الجامعات 2024، نستعرض المؤشرات الاسترشادية لتنسيق الجامعات 2025:

الطب البشري: 93.17%

طب الأسنان: 92.68%

الصيدلة: 91.70%

العلاج الطبيعي: 92.19%

الهندسة: 88.65%

الحاسبات والمعلومات (رياضة): 83.41%

الإعلام: 83.17%

السياسة والاقتصاد: 85.12%

الألسن: 84.41%

التمريض: 84.41%

الآثار: 78%

التجارة: 68.70%

الآداب: 60.85%

الحد الأدنى لتنسيق الجامعات 2024.. تفاصيل بالأرقام

بلغ عدد طلاب المرحلة الأولى في تنسيق 2024 حوالي 113,200 طالب وطالبة، وتوزعت النسب على النحو التالي:

الشعبةالحد الأدنى بالدرجاتالنسبة المئويةعدد الطلاب
علمي علوم371 درجة فأكثر90.48% فأكثر23,850
علمي رياضة357 درجة فأكثر87.07% فأكثر15,355
أدبي280 درجة فأكثر68.29% فأكثر73,995

خطوات معرفة مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

يمكن للطلاب وأولياء الأمور متابعة مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 من خلال الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي، واستخدام بياناتهم الرسمية.

https://www.tansik.digital.gov.eg/ 

 كما يُنصح بالاطلاع على تنسيق العام الماضي، مع وضع فروق طفيفة في الاعتبار ناتجة عن نسب النجاح وتوزيع المجاميع هذا العام.

تنسيق الجامعات 2025 علمي علوم

مع اعتماد نتيجة الثانوية العامة، تشير التوقعات إلى بقاء الحدود الدنيا لكليات القمة في شعبة علمي علوم قريبة من العام الماضي، لتكون على النحو التالي:

الطب البشري: من 93.17% فما فوق

طب الأسنان: من 92.68%

الصيدلة: من 91.70%

العلاج الطبيعي: من 92.19%

تنسيق الجامعات 2025 علمي رياضة.. الهندسة في الواجهة

يتوقع أن تستقر الحدود الدنيا لتنسيق الكليات في شعبة علمي رياضة عند نسب متقاربة مع العام الماضي، وأبرزها:

الهندسة: من 88.65%

الحاسبات والمعلومات: من 83.41%

تنسيق الجامعات 2025 أدبي.. فرص عديدة بتنوع الكليات

بالنسبة لشعبة الأدبي، يُتوقع أن يبدأ تنسيق المرحلة الأولى عند 280 درجة (68.29%)، مع احتمالية أن تكون المرحلة الثانية من 230 درجة (56.09%)، ما يفتح الباب أمام خيارات واسعة لآلاف الطلاب.

الكليات الجديدة ضمن تنسيق الجامعات 2025

تشهد خريطة التعليم العالي هذا العام إضافة عدد من الكليات الجديدة التي ستكون متاحة ضمن تنسيق الجامعات 2025، أبرزها:

كلية علوم البترول والتعدين بجامعة مطروح

تخصصات جديدة في الفنون التطبيقية (حلوان – دمياط – بنها)

برامج جديدة في كليات علوم الرياضة (تتطلب اجتياز اختبارات قدرات)

أبرز الكليات حسب درجات العام الماضي

ألسن كفر الشيخ: 366.5 درجة

إعلام القاهرة: 354.5 درجة

آثار القاهرة: 334 درجة

تجارة الإسكندرية: 308 درجة

تربية بورسعيد: 324.5 درجة

أما الكليات المتوسطة، فتبدأ من:

كليات السياحة والفنادق: 60%

كليات الخدمة الاجتماعية: من 60.24% إلى 60.36%

كليات باختبارات قدرات

يجب على الطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات تتطلب اجتياز اختبارات قدرات الانتهاء من التسجيل قبل يوم 24 يوليو 2025، من أبرز هذه الكليات:

الفنون الجميلة (فنون / عمارة)

التربية الموسيقية والفنية

علوم الرياضة

 

 

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