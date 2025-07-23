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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

95 % للبترول والتعدين 87.5 % للهندسة وحاسبات ومعلومات 84.3 %.. مؤشرات شعبة علمي رياضة في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025
تنسيق الجامعات 2025
حسام الفقي

بدأت عملية البحث عن تنسيق الجامعات 2025 ، بالتزامن مع توقعات تنسيق كليات علمي علوم ورياضية لطلاب الثانوية العامة 2025، خاصة كليات  علمي شبعة رياضة هي الأكثر بحثا على محرك البحث الشهير جوجل في تنسيق الثانوية العامة 2025، وبدأ الكثير من طلاب القسم العلمي شعبة علمي رياضة البحث عن درجات التنسيق بالجامعات المصرية، حيث يسعى كل طالب لمعرفة درجات التنسيق من أجل تسهيل عملية تسجيل الرغبات في الجامعات والكليات.
 

تنسيق الجامعات 2025

ويترقب طلاب الثانوية العامة 2025 الناجحون في الدور الاول انطلاق المرحلةالأولى من تنسيق الجامعات 2024
 لذلك ازدادت محركات البحث عن مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025.
 

كلية الهنسة 87%
كلية الحاسبات والمعلومات 84% رياضة
كلية التمريض 84.41%
كلية الألسن 84.41%
كلية الآثار 78%
كلية الإعلام 83.17%
كلية السياسة والاقتصاد 85.12%
كلية الآداب 60.85%
كلية التجارة 68.7%
 

مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025، ومن المتوقع  نرى شبه استقرار في تنسيق كليات القمة متوقعا 92.9 % للطب 85.6 % للهندسة 91.7 % للأسنان أما مؤشرات طب العلاج الطبيعي 90.8%، وتصل كليات الصيدلة 90.1%، كحد أدنى، ارتفاع مؤشرات تنسيق كليات القمة جعل عددا كبيرا من أولياء الأمور والطلاب البحث عن الجامعات الآهلية والخاصة.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025، يمكن للطلاب معرفة توقعات الشعبة  الأدبية من خلال هذا الرابط تنسيق الجامعات 2024 اضغط هنا.
 

وظهرت نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على موقع صدى البلد ، عبر رابط سريع يمكن لطلاب الثانوية العامة من خلاله الاستعلام عن درجاتهم. 

تنسيق الجامعات 2025 تنسيق الجامعات كليات علمي علوم ورياضية طلاب الثانوية العامة 2025

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