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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

يصل 74% ببعض الجامعات.. ننشر مؤشرات تنسيق كليات الطب لطلاب الثانوية العامة

تنسيق كليات الطب 2025
تنسيق كليات الطب 2025
نهلة الشربيني

أُعلنت رسميًا نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس عبر موقع صدى البلد، وذلك بعد اعتمادها من الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

تنسيق الجامعات 2025

تنسيق كليات الطب 

وفي أعقاب إعلان النتائج، تصدرت كلمة "مؤشرات تنسيق الجامعات 2025" محركات البحث وخاصة "جوجل"، مع بدء الطلاب وأولياء الأمور في البحث عن تنسيق كليات الطب 2025 وتوقعات الحدود الدنيا لكلية الطب بالجامعات الحكومية والجامعات الخاصة والأهلية.

وننشر تنسيق كليات الطب 2024 للاطلاع على مؤشرات التنسيق :

- تنسيق كليات طب بالجامعات الحكومية 93.17%

- تنسيق كليات الطب بالجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وجامعة النيل والتعليم الإلكتروني والفرنسية والمنصورة الجديدة 79%

- تنسيق كليات الطب جامعة الجلالة وجامعة العلمين  76%

- تنسيق كليات الطب جامعة سيناء بفرعيها وجامعة  الملك سلمان وجامعة شرق بورسعيد وجامعة الإسماعيلية الأهلية 74%.

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