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الإشراف العام
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رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد إعلان النتيجة.. مؤشرات أولية لكليات المرحلة الاولي حسب شرائح النجاح في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025
تنسيق الجامعات 2025
حسام الفقي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل أعداد الناجحين في نتيجة الثانوية العامة 2025 في النظامين الجديد والقديم
حيث قد بلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الدور الأول بالنظام الجديد والنظام القديم 785099 طالبًا وطالبة، حضر منهم 728892 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 574347 طالبًا وطالبة.

نتيجة الثانوية العامة 2025 .. النظام الجديد لشعبة (علمي علوم) :
تقدم لامتحانات الدور الأول 451453 طالبًا وطالبة
حضر منهم 417260 طالبًا وطالبة
 بلغ عدد الناجحين 332183 طالبًا وطالبة
إجمالي نسبة نجاح بلغت 79.6%.

نتيجة الثانوية العامة 2025 .. شعبة علمي رياضة (نظام جديد)
 تقدم لامتحانات الدور الأول 112619 طالبًا وطالبة
 حضر منهم 107947 طالبًا وطالبة
بلغ عدد الناجحين 92594 طالبًا وطالبة
إجمالي نسبة نجاح بلغت 85.8%.

نتيجة الثانوية العامة 2025 ..  الشعبة الأدبية (نظام جديد)
• تقدم لامتحانات الدور الأول 174171 طالبًا وطالبة 
• حضر منهم 159434 طالبًا وطالبة
• بلغ عدد الناجحين 117407 طالبًا وطالبة
• إجمالي نسبة نجاح بلغت 73.6%.
نتيجة الثانوية العامة 2025 ..  النظام القديم
 بلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الدور الأول 46856 طالبًا وطالبة
حضر منهم   44251 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 32163 طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 72.7%.
بلغ عدد المتقدمين لشعبة علمي علوم (نظام قديم) 30800 طالبة وطالبة، وحضر منهم 29008 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 21212 طالب وطالبة بنسبة نجاح 73.1%.
بالنسبة لشعبة علمي رياضة (نظام قديم)، فبلغ عدد المتقدمين 5059 طالب وطالبة، حضر منهم 4678 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 3201 طالب وطالبة بنسبة نجاح 68.4%.
بالنسبة لشعبي أدبي، فبلغ عدد المتقدمين 10997 طالب وطالبة وبلغ عدد الحاضرين 10565 طالب وطالبة وبلغ عدد الناجحين 7750 طالب وطالبة بنسبة نجاح 73.4%.
 

بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، لذلك تصدرت المحرك البحث الشهير جوجل مؤشرات المرحلة الأولي في تنسيق الجامعات 2025، وتعد المرحلة الاولي عبارة عن الكليات ذات المجموع العالي.

كيفية معرفة مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى للجامعات:
ويمكن لطلاب الثانوية العامة معرفة مؤشرات تنسيق المرحلة الاولي من تنسيق الجامعات من خلال رابط موقع التنسيق حيث نستشهد كل عام بتنسيق العام الماضي حيث توجد فروق بسيطة حسب نسبة شرائح النجاح في نتيجة الثانوية العامة اضغط هنا. 
 

وفي هذا التقرير سوف نعرض لطلاب الثانوية العامة 2025 نتيجة تنسيق الجامعات 2024 لكلية الطب والهندسة والحاسبات وهي الكليات الاكثر بحثا خلال الفترة الماضية.
 

كلية الطب البشري 93.17%
كلية طب الأسنان 92.68%
كلية الصيدلة 91.7%
كلية العلاج الطبيعي 92.19
كلية الهنسة 88.65%
كلية الحاسبات والمعلومات 83.41% رياضة
كلية التمريض 84.41%
كلية الألسن 84.41%
كلية الآثار 78%
كلية الإعلام 83.17%
كلية السياسة والاقتصاد 85.12%
كلية الآداب 60.85%
كلية التجارة 68.7%
 

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2025
ويوضح موقع صدي البلد في التقرير التالي توقعات ومؤشرات تنسيق 2025 من خلال تنسيق 2024 الحدود الدنيا للكليات 2024 كنموذج استرشادي لمؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2025 بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة بالنسبة المئوية.

تنسيق الجامعات 2024

وكان قد أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق نتيجة المرحلة الأولى 2024 للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية، وجاء تنسيق المرحلة الأولى بالجامعات جاء على النحو التالي 93.17٪ الطب و92.8٪ للأسنان 92.19٪ العلاج الطبيعي و91.7٪ للصيدلة.

وزارة التربية والتعليم والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2025 نتيجة الثانوية العامة

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