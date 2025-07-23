«القرآن يرفع قدر العلماء»| راندا البحيري بعد نتيجة الثانوية: كنت شاطرة وهقولكم جبت كام

وجّهت الفنانة راندا البحيري رسالة لجمهورها بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة.

وكتبت راندا البحيري عبر "فيسبوك": "تعالوا أقولكم أنا جبت كام في الثانوية العامة... الأول، ألف مبروك لكل الشباب اللي نجحوا، ويا رب دايمًا في تفوق ونجاح.

للعلم، في القرآن الكريم له أهمية كبيرة، والقرآن أكّد على أهمية طلبه، والتفكر فيه، ويحثّ على طلب العلم والمعرفة، ويثني على العلماء.

ويُعتبر العلم وسيلة لفهم آيات الله والكون، وتحقيق السعادة في الدنيا والآخرة".

وتابعت: "القرآن الكريم يوضح أن العلم الحقيقي يؤدي إلى زيادة الخشية من الله تعالى في قلوب العلماء:

{يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ}

{شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۚ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} (آل عمران: 18)

القرآن الكريم يرفع من قدر العلماء، ويجعلهم في مرتبة عالية، ويشير إلى أنهم ورثة الأنبياء في الأرض".

وأضافت: "ولفظ (العلم) جاء في أغلب مواضعه في القرآن بمعنى العلم بالشيء ومعرفته على حقيقته، غير أن لفظ (العلم) ورد في مواضع من القرآن بمعانٍ مختلفة، منها:

بمعنى (الرؤية): {أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم}

بمعنى (الأذْن): {فاعلموا أنما أنزل بعلم الله} (هود: 14)

بمعنى (الدين): {ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير} (البقرة: 120)

بمعنى (الدليل والحجة): {قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا} (الأنعام: 148)

بمعنى (النبوة): {ولما بلغ أشده آتيناه حكمًا وعلمًا} (يوسف: 22)

بمعنى (التمييز): {وليعلم المؤمنين * وليعلم الذين نافقوا} (آل عمران: 166–167)".

واستطردت: "المتأمل في المعاني التي جاء عليها لفظ (العلم) في القرآن الكريم يجد أنها، وإن كانت تحمل دلالات محددة يقتضيها سياق الآية، فإنها في النهاية لا تعارض بينها ولا تنافر، بل كلها ترجع إلى المعنى الرئيس للفظ (العلم)، وهو معرفة الشيء على ما هو عليه".

واختتمت قائلة: "وردت كلمة (العلم) ومشتقاتها في القرآن الكريم 854 مرة.

لسه عايزين تعرفوا أنا جبت كام في الثانوية العامة؟؟ هقولكم في الكومنتات... بس كنت شاطرة".