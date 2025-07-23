ضابط في الموساد يعترف: وقف الحرب صار مطلب العسكريين قبل عائلات الأسرى

دعا مسؤول سابق في الموساد الإسرائيلي إلى وقف حرب غزة التي لم تحقق فيها قوات الاحتلال إلى التراجع والضربات العنيفة من المقاومة.

وذكر ضابط المخابرات بجهاز الموساد إيهود ياتوم، إنه يجب وقف الحرب في قطاع غزة فورا، متهما حكومة بنيامين نتنياهو بأنها تقود إسرائيل إلى منحدر خطير، وتعاني من العجز السياسي والتخلي الأخلاقي عن الجنود والمخطوفين، في ظل إدارة وصفها بـ"الفاشلة والمنهارة أخلاقيا".

وقال ياتوم، في مقال نشرته صحيفة "معاريف" إن "اليأس لم يعد حكرا على عائلات الأسرى أو الجنود القتلى والجرحى، بل أصبح شعور غالبية الإسرائيليين الذين يراقبون حكومة التخلف عن السداد ولا يفهمون ما الذي يجري".

ووصف ياتوم الحرب في غزة بأنها غير ضرورية، وأكد أن جيش الاحتلال يخوض مواجهة ضد "عدو يشن حرب عصابات"، معتبرا أن الوسائل العسكرية عاجزة عن تحقيق النصر ضد حركات مثل حماس والجهاد".