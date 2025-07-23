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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المبعوث الأمريكي: ما نقوم به في لبنان عملية متواصلة.. ولا استقرار دون حصر السلاح

توم براك
توم براك
محمود نوفل

أكد المبعوث الأمريكي إلي سوريا توم برّاك أن ما يقوم به في لبنان عملية متواصلة وليس حدثا، مشيرا إلي أن الأمر معقّد في لبنان متمنيا أن يتواصل لحل.

وقال المبعوث الأمريكي برّاك في تصريحات له : حصر السلاح في لبنان نص عليه القانون ويجب تطبيقه

وأضاف توم برّاك:  إن لم يتوصل لبنان للاستقرار فلن يأتي أحد لنجدته.

وبالامس؛ التقى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري والمبعوث الأمريكي الي سوريا توم براك، حيث أكد الأخير أن الاجتماع كان ممتازا، وأن المنطقة تتقدم نحو تحقيق الاستقرار.

في السياق ذاته، قالت وسائل إعلام لبنانية إن اللقاء بين بري وبرّاك كان إيجابيا للغاية؛ ويمكن القول إنه أزال الجو التشاؤمي الذي كان سائدا في الفترة الأخيرة.

وقال الموفد الأمريكي توماس برّاك، بعد لقائه رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري: “لا مشكلة في الضمانات، ونعمل على الحل”.

وشدد برّاك على الجميع بضرورة التحلّي بالأمل، مضيفا: “وسنحقق الاستقرار للمنطقة، والاجتماع مع بري كان ممتازا”.

وفي تصريحات سابقة؛ أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري،  أن لبنان لن يكون سليما أو معافى طالما الجنوب يتعرض لعدوان إسرائيلي.

وأوضح بري، في حوار مع صحيفة الجمهورية اللبنانية أنه: "لا قيامة للبنان، ولن يكون لبنان سليماً معافى كما نرجو، طالما أنّ الجنوب يعاني ويتعرّض إلى العدوان الإسرائيلي، فلبنان جسم كامل، وكل أعضائه مترابطة بعضها ببعض، وأي خلل يُصيب أي عضو فيه، يؤثر تلقائياً على سائر الأعضاء".

وقال رئيس البرلمان اللبناني، إن لبنان ملتزم بالكامل باتفاق وقف إطلاق النار، والمطلوب بالدرجة الأولى هو أن تبادر الولايات المتحدة إلى إلزام إسرائيل باحترام هذا الإتفاق.

ولفت إلى أن لبنان ينتظر أن تترجم لجنة مراقبة تنفيذ الإتفاق ما وعدت به لناحية تفعيل حضورها لوقف الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية، مؤكدا الالتزام بالاتفاق، والقرار الآن هو أن نصبر وسنبقى صابرين، وكما قلتُ سابقاً بالصبر نقاتلهم.

لبنان توم براك مبعوث أمريكي سوريا نبيه بري

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