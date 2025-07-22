لبنان على صفيح ساخن.. اتصالات مكثفة لنزع فتيل الأزمة وحزب الله في قلب المفاوضات

بدأ صباح اليوم في بيروت اللقاء المرتقب بين الرئيس اللبناني جوزيف عون والموفد الأمريكي، في إطار الجهود الدبلوماسية لبحث الرد الرسمي على "ورقة نزع سلاح حزب الله"، التي اقترحتها واشنطن ضمن مسار التهدئة مع إسرائيل.

وقالت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، إن اللقاء يهدف إلى معالجة تداعيات التطورات الإقليمية، وتفادي امتدادها إلى الداخل اللبناني، في ظل التوترات المتصاعدة بعد الاشتباكات الأخيرة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي.

خبير: حزب الله لن يدخل معركة جديدة وقد يسلّم سلاحه للجيش

وفي تصريح لوسائل إعلام عربية، قال أحد خبراء العلاقات الدولية إن حزب الله "لن يخوض معركة جديدة"، متوقعًا أن يتجه لتسليم سلاحه تدريجيًا إلى الجيش اللبناني، ضمن اتفاق شامل يضمن الاستقرار الداخلي ويجنب لبنان الانزلاق في صراع مفتوح.

إسرائيل توافق رسميًا على وقف إطلاق النار

وفي خطوة لافتة، أعلنت الحكومة الإسرائيلية موافقتها الرسمية على الخطة الأمريكية لوقف إطلاق النار مع حزب الله، والتي دخلت حيز التنفيذ صباح الأربعاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت بيروت.