جوزيف عون: وحدة اللبنانيين تحمي البلاد ضد ما يخطط لها من مؤامرات

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون على أهمية وحدة اللبنانيين من أجل حماية البلاد وتحصينها ومواجهة ما يمكن أن يخطط لها من مؤامرات، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأوضح الرئيس اللبناني، انّ قرار حصر السلاح بيد الدولة قد اتخذ ولا رجوع عنه وقرار الحرب والسلم من صلاحيات مجلس الوزراء، وأنّ السلام هو حالة اللاحرب وهذا ما يهمنا في لبنان في الوقت الراهن.

وواصل الرئيس اللبناني: "مسألة التطبيع غير واردة في السياسة اللبنانية الخارجية الراهنة، ونحرص على إقامة علاقات جيدة مع سوريا ونؤكد عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من البلدين".

وذكر الرئيس اللبناني: "نؤكد دور رئيس مجلس النواب في تثبيت الاستقرار ودعم جهود إعادة بناء الدولة وتحقيق مبدأ حصر السلاح".