قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم: لم يتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 حتى الآن والوزير "ماكلمش الأوائل"
المتحدث باسم اليونيسف: أطفال غزة يموتون جوعًا والعالم يكتفي بالمشاهدة
توقعات الأرصاد.. موعد بداية وانتهاء الموجة الحارة في الصيف
وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى بوركينا فاسو في المحطة الثانية من جولته في غرب إفريقيا
الزمالك يتحرك لحسم مصير الجزيري والجفالي لتسجيل صفقة أجنبية جديدة
بقرار رئاسي .. إنشاء جامعتي العروبة ومصر الجديدة الخاصتين غير الربحيتين
عاصفة "ويفا" تضرب شمال فيتنام برياح عاتية وأمطار غزيرة وتحذيرات من فيضانات وانهيارات طينية
جبران: 200 منحة تدريب مجانية لأبناء مطروح على أكثر المهن طلبا
شيكابالا لـ حسن شحاتة بعد أزمته الصحية: مستنيين ضحكتك ترجع تنور
محدش جاب 100%| إعلان أوائل الثانوية العامة 2025 في بيان عاجل بعد قليل
وزير الخارجية في أبوجا .. اتفاقيات استراتيجية كبرى .. أمن الساحل ومحاربة الإرهاب أولوية مصرية - نيجيرية | ملف بالصور
مدبولي: حريصون على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات.. نواب: الحكومة تمضي بخطى ثابتة نحو مناخ استثماري آمن.. والدولة تدعم المستثمرين بحوافز مستمرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسئول أمريكي: سنحقق الاستقرار بالمنطقة.. وعلى الجميع التحلي بالأمل

توماس باراك
توماس باراك
محمود نوفل

 
التقى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري والمبعوث الأمريكي الي سوريا توم براك، حيث أكد الأخير أن الاجتماع كان ممتازا، وأن المنطقة تتقدم نحو تحقيق الاستقرار.

في السياق ذاته، قالت وسائل إعلام لبنانية إن اللقاء بين بري وبرّاك كان إيجابيا للغاية؛ ويمكن القول إنه أزال الجو التشاؤمي الذي كان سائدا في الفترة الأخيرة.

وقال الموفد الأمريكي توماس برّاك، بعد لقائه رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري: “لا مشكلة في الضمانات، ونعمل على الحل”.

وشدد برّاك على الجميع بضرورة التحلّي بالأمل، مضيفا: “وسنحقق الاستقرار للمنطقة، والاجتماع مع بري كان ممتازا”.

وفي تصريحات سابقة؛ أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري،  أن لبنان لن يكون سليما أو معافى طالما الجنوب يتعرض لعدوان إسرائيلي.

وأوضح بري، في حوار مع صحيفة الجمهورية اللبنانية أنه: "لا قيامة للبنان، ولن يكون لبنان سليماً معافى كما نرجو، طالما أنّ الجنوب يعاني ويتعرّض إلى العدوان الإسرائيلي، فلبنان جسم كامل، وكل أعضائه مترابطة بعضها ببعض، وأي خلل يُصيب أي عضو فيه، يؤثر تلقائياً على سائر الأعضاء".

وقال رئيس البرلمان اللبناني، إن لبنان ملتزم بالكامل باتفاق وقف إطلاق النار، والمطلوب بالدرجة الأولى هو أن تبادر الولايات المتحدة إلى إلزام إسرائيل باحترام هذا الإتفاق.

ولفت إلى أن لبنان ينتظر أن تترجم لجنة مراقبة تنفيذ الإتفاق ما وعدت به لناحية تفعيل حضورها لوقف الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية، مؤكدا الالتزام بالاتفاق، والقرار الآن هو أن نصبر وسنبقى صابرين، وكما قلتُ سابقاً بالصبر نقاتلهم.

لبنان مبعوث أمريكا الي سوريا نبيه بري مجلس النواب اللبناني توماس باراك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مؤشرات تنسيق الجامعات2025

طب 92.9% والأسنان 91.7% والهندسة 88.5%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 لـ طلاب الثانوية العامة

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس.. بالدرجات والمجموع الكلي

نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة.. ردد 3 كلمات يجبر الله بخاطرك لتكون من الناجحين

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 بالاسم.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية اعرف مجموعك في لحظات

أوائل الثانوية العامة 2025

أسماء وصور أوائل الثانوية العامة 2025| بيان عاجل بتفاصيل القائمة كاملة خلال ساعات

تنسيق الجامعات

حاسبات ومعلومات 82.8% تمريض 84.1% والصيدلة91.2.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

ترشيحاتنا

أرشيفية

روسيا حول محادثات السلام في أوكرانيا: لا تتوقعوا المعجزات

ارشيفي

وفاة والدة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل بن تركي بن فرحان آل سعود

توماس باراك

مسئول أمريكي: سنحقق الاستقرار بالمنطقة.. وعلى الجميع التحلي بالأمل

بالصور

تموين الشرقية: حملات مكثفة لضبط الأسواق بمركز منيا القمح| صور

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

طريقة عمل كب كيك البطاطا الحلوة بالقرفة

طريقة عمل كب كيك البطاطا الحلوة بالقرفة
طريقة عمل كب كيك البطاطا الحلوة بالقرفة
طريقة عمل كب كيك البطاطا الحلوة بالقرفة

طريقة عمل الكشك الصعيدي الأصلي بطريقة مميزة ومفصلة

طريقة عمل الكشك الصعيدي الأصلي
طريقة عمل الكشك الصعيدي الأصلي
طريقة عمل الكشك الصعيدي الأصلي

وزير الدفاع: لدينا أسلحة متطورة قادرة على ردع كل من يهدد أمن مصر

الفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع
الفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع
الفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع

فيديو

الفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع

وزير الدفاع: لدينا أسلحة متطورة قادرة على ردع كل من يهدد أمن مصر

تطورات قصة أطفال ديرمواس

التحقيقات مستمرة وتحاليل المياه مطابقة.. ماذا يحدث بقرية دلجا بعد فاجعة أطفال ديرمواس؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المهندس عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ..تكنولوجيا تحجب أسرارها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: من الجولان إلى السويداء.. استراتيجية التفكيك الناعم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

المزيد