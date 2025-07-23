ألمانيا توافق على تسليم طائرات يوروفايتر إلى تركيا

ذكرت مجلة “دير شبيجل” الألمانية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الألمانية سمحت بتسليم 40 طائرة يوروفايتر تايفون إلى تركيا عقب قرار إيجابي اتخذه مجلس الأمن الاتحادي.

تجري تركيا محادثات لشراء طائرات يوروفايتر تايفون التي يصنعها اتحاد يضم ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، ويمثله شركات إيرباص وبي إيه إي سيستمز وليوناردو.

ويعمل مجلس الأمن الاتحادي الألماني، الذي يتطلب تصدير الأسلحة الحصول على موافقته، خلف الأبواب المغلقة، ولا تعلق الحكومة عادة على قراراته.

رفضت وزارة الدفاع الألمانية التعليق على التقرير ولم ترد وزارة الاقتصاد.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن ألمانيا وبريطانيا اتخذتا موقفا إيجابيا بشأن بيع الطائرات، مضيفا أن أنقرة تريد الانتهاء من عملية الشراء في أقرب وقت ممكن.