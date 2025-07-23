جولة مفاوضات روسية أوكرانية في إسطنبول.. اليوم

من المتوقع أن تعقد الجولة الثالثة من المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا، مساء اليوم الأربعاء، في إسطنبول، إلا أن الجانب الروسي لم يؤكد رسميا بعد موعد الاجتماع المحتمل.

وقد عقدت روسيا وأوكرانيا بالفعل جولتين من المفاوضات المباشرة، في إسطنبول.

وصل الوفد الروسي للجولة الأولى من المحادثات في 15 مايو ، لكن لم تُجرَ أي اتصالات بين البلدين.

عُقد الاجتماع في اليوم التالي واستمر قرابة ساعتين.

وعُقدت الجولة الثانية في الثاني من يونيو ، واستمرت لأكثر من ساعة في قصر سيراجان.

وتبادل الطرفان خلالها مشاريع مذكرات تفاهم بشأن تسوية النزاع.

كما أسفرت الجولة الثانية من المفاوضات عن تبادل الأسرى وجثث العسكريين القتلى.