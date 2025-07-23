نشرة أخبار العالم | اجتماع روما يحسم مصير غزة.. واتفاق تاريخي بين أمريكا واليابان.. ورسالة من الرئيس السيسي إلى نظيره ببوركينا فاسو

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي كان أبرزها:

مصر والسعودية تبحثان تطورات الأوضاع في البحر الأحمر والسودان

استقبل السفير أبو بكر حفني محمود، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وليد الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي، في إطار التشاور المستمر بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، فضلاً عن تبادل وجهات النظر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي هذا السياق، تبادل الجانبان الرؤى حول مستجدات الأوضاع في البحر الأحمر، حيث تم التأكيد على أهمية ضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية في هذا الممر الحيوي، باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي والتجارة الدولية.

وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره في بوركينا فاسو

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع الرئيس إبراهيم تراوري رئيس بوركينا فاسو مساء الثلاثاء ٢٢ يوليو ٢٠٢٥، حيث قام بتسليم رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد على التطلع لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وبوركينا فاسو، ودعم التعاون بين البلدين فى المجالات المختلفة بما يسهم فى دعم الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية.

ونقل الوزير عبد العاطي تحيات رئيس الجمهورية إلى الرئيس إبراهيم تراوري رئيس بوركينا فاسو، مشيراً إلى تقدير مصر لتنامي مسار العلاقات الثنائية.

ويتكوف يلتقي مسئولين قطريين وإسرائيليين بشأن مفاوضات غزة

يعتزم مبعوث البيت الأبيض للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، لقاء مسئولين إسرائيليين وقطريين في روما في إطار مساعيه لوقف إطلاق النار في غزة.

أفاد مصدران مطلعان على الاجتماع لموقع أكسيوس أن مبعوث البيت الأبيض للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، يعتزم لقاء مسئولين قطريين وإسرائيليين كبار في روما غدا الخميس لمواصلة المفاوضات حول وقف إطلاق النار في غزة واتفاق الأسرى.

سيُعقد الاجتماع الثلاثي في العاصمة الإيطالية روما في الوقت الذي يُجري فيه مفاوضون من حماس وإسرائيل مفاوضات غير مباشرة في الدوحة بشأن النقاط العالقة الأخيرة.

ترامب يُشكك في إنفاق «أوكرانيا» للأموال الأمريكية على شراء الأسلحة

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء عن شكوكه في أن تكون السلطات الأوكرانية قد أنفقت جميع الأموال التي قدمتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن لكييف على شراء الأسلحة.

وجاء تصريح ترامب خلال اجتماع مع المشرعين الجمهوريين في البيت الأبيض، ووفقًا لما نقلته قناة فوكس نيوز، زودت إدارة بايدن كييف بأموال أو معدات عسكرية بقيمة 350 مليون دولار.

وقال ترامب: "كان من المفترض أن يشتروا معداتهم بأنفسهم. لكن لدي شعور بأنهم لم ينفقوا كل دولار على المعدات".

طفل يأكل الرمل.. الرئيس التونسي يعرض صورًا لأطفال غزة على مستشار ترامب

عرض الرئيس التونسي قيس سعيد، على مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والشرق الأوسط وإفريقيا، صورًا للمآسي التي يتعرّض لها أهل غزة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر 2023.

وقال الرئيس التونسي خلال عرضه إحدى الصور "طفل يبكي يأكل الرمل في فلسطين المحتلة، في القرن الحادي والعشرين لم يجد ما يأكل، فيأكل الرمل".

وأوضح سعيد وهو يمسك الصور بيديه وموجها حديث إلى بولس "صورة أخرى لطفل على وشك الاحتضار لأنه لم يجد ما يأكله وهذا غير مقبول على الإطلاق هذا جريمة ضد الإنسانية كلها"، مضيفا "صورة أخرى لطفل آخر لم يجد حتى قطرة ماء".

الأكبر في التاريخ.. ترامب يعلن التوصل لاتفاق تجاري مع اليابان

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاقية تجارية "ضخمة" مع اليابان مساء الثلاثاء، وهي اتفاقية إطارية بين الحلفاء وشركاء تجاريين رئيسيين، بدت بعيدة المنال قبل أسابيع قليلة.

وقال ترامب عبر حسابه بمنصة "تروث سوشيال": "لقد أبرمنا للتو اتفاقية ضخمة مع اليابان، ربما تكون أكبر اتفاقية على الإطلاق".

وأضاف ترامب أنه في إطار هذه الاتفاقية، سيدفع المستوردون الأمريكيون رسومًا جمركية "متبادلة" بنسبة 15% على السلع اليابانية المصدرة إلى الولايات المتحدة. كما ستستثمر اليابان 550 مليار دولار في الولايات المتحدة.

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة "ستحصل على 90% من الأرباح" ولم يحدد كيفية عمل هذه الاستثمارات أو كيفية حساب الأرباح ولم تُنشر أي وثيقة شروط رسمية، بحسب ما أوردته شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

الجيش الأوكراني يعلن تحطم مقاتلة فرنسية من طراز ميراج-2000

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، مساء الثلاثاء، عن تحطم طائرة فرنسية من طراز ميراج-2000 في منطقة فولين بالبلاد.

وأوضحت القوات الجوية الأوكرانية عبر تليجرام: "مساء يوم 22 يوليو 2025، تعرضت طائرة مقاتلة من طراز ميراج-2000 لعطل فني خلال مهمة تدريبية".

وأضافت أن الطيار أبلغ مراقبة الحركة الجوية على الفور واتبع إجراءات الطوارئ، ونجح في القفز بالمظلة من الطائرة.

وعثرت فرق البحث والإنقاذ على الطيار في حالة مستقرة، ولم تُبلغ عن أي إصابات أو أضرار على الأرض، وفقًا للقوات الجوية.

إيران وروسيا والصين تعقد محادثات حول البرنامج النووي الإيراني

عُقد في طهران مساء أمس الثلاثاء ٢٢ يوليو 2025 اجتماع ثلاثي بين ممثلي إيران وروسيا والصين، حول البرنامج النووي الإيراني.

وناقش ممثلي الدول الثلاث ناقشوا خلال هذا الاجتماع آخر المستجدات بشأن المفاوضات النووية، وسبل رفع العقوبات، والمسائل ذات الصلة، وفقا لما أفادت به وكالة تسنيم الإيرانية.

وأكد المشاركون على العزم الجاد لحكوماتهم لمواصلة المشاورات الوثيقة من أجل تنسيق المواقف والإجراءات، وتم التفاهم على استمرار عقد هذه الاجتماعات على مستويات مختلفة بين الدول الثلاث في الأسابيع المقبلة.