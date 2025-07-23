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وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره في بوركينا فاسو
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره في بوركينا فاسو

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
قسم الخارجي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع الرئيس إبراهيم تراوري رئيس بوركينا فاسو مساء الثلاثاء ٢٢ يوليو ٢٠٢٥، حيث قام بتسليم رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد على التطلع لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وبوركينا فاسو، ودعم التعاون بين البلدين فى المجالات المختلفة بما يسهم فى دعم الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية. 

ونقل الوزير عبد العاطي تحيات رئيس الجمهورية إلى الرئيس إبراهيم تراوري رئيس بوركينا فاسو، مشيراً إلى تقدير مصر لتنامي مسار العلاقات الثنائية.

وأكد الوزير عبد العاطي أن زيارته لبوركينا فاسو تأتى فى إطار الدفع بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين، والعمل على تعزيز الشراكة بين مجتمعى الأعمال فى مصر وبوركينا فاسو، مبرزا اصطحابه خلال الزيارة وفد رفيع المستوى من ٣٠ من رجال الأعمال وممثلى كبرى الشركات المصرية العامة والخاصة العاملة في القطاعات المختلفة، مؤكدا استعداد الشركات المصرية لمواصلة دعم مشروعات التنمية التي يقودها الرئيس البوركيني، خاصة في مجالات البناء والتشييد والطاقة والزراعة والصناعات الدوائية والمنسوجات.

وعلى صعيد آخر، أعرب الوزير عبد العاطى عن تقدير مصر لدعم بوركينا فاسو لترشيح الدكتور خالد العنانى مرشح مصر والمرشح الافريقى لمنصب مدير عام اليونسكو، مؤكدا التطلع لمواصلة الدعم المتبادل فى المنظمات الإقليمية والدولية. 

وفيما يتعلق بالأوضاع الأمنية فى منطقة الساحل، تناول وزير الخارجية التحديات الأمنية التي تواجهها بوركينا فاسو نتيجة انتشار الجماعات الإرهابية في منطقتي بحيرة تشاد والساحل، حيث استعرض تجربة مصر فى مكافحة الارهاب، وتبنيها لمقاربة شاملة في مكافحة الارهاب والتطرف لا تقتصر على البُعد الأمني، بل تمتد إلى الأبعاد التنموية والاقتصادية والفكرية والاجتماعية. 

وأكد استعداد مصر لنقل خبراتها المتراكمة في مكافحة الارهاب إلى بوركينا فاسو ودعم قدراتها الوطنية، مسلطا الضوء على الدور الهام الذي يضطلع به الأزهر الشريف في نشر قيم الاعتدال والتسامح، وجهود بعثته التعليمية والدعوية في بوركينا فاسو، فضلًا عن استمرار استقبال جامعة الأزهر للطلبة البوركينيين للدراسة في مصر في مختلف التخصصات.

كما تم التطرق إلى تطورات الأوضاع في الساحل وغرب إفريقيا، حيث أكد الوزير عبد العاطي توافق رؤى البلدين إزاء أهمية تكثيف العمل الأفريقي المشترك، بما يسهم في دعم جهود الاستقرار والتنمية ومواجهة التحديات الأمنية التي تهدد القارة الافريقية. 

وأكد على التزام مصر بمواصلة دعمها الكامل لبوركينا فاسو وتطوير الشراكة بين البلدين.

من جانبه، طلب الرئيس تراوري نقل تحياته وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي، مثمناً دور مصر التاريخي في دعم الدول الإفريقية، مؤكدًا تطلعه إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين مصر وبوركينا فاسو، واستعداده الكامل لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتعزيز التواجد الإقتصادى والاستثمارى المصري في بلاده.

وزير الخارجية رسالة خطية الرئيس السيسي بوركينا فاسو الدكتور بدر عبد العاطي إبراهيم تراوري مصر وبوركينا فاسو

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