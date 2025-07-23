رئيس الوزراء الياباني يستقيل من منصبه نهاية أغسطس المقبل

أفادت صحيفة ماينيتشي اليوم الأربعاء بأن رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا قرر الاستقالة.

استقالة رئيس الوزراء الياباني

وأوضحت الصحيفة اليابانية أن رئيس الوزراء يعتزم الاستقالة من منصبه بنهاية شهر أغسطس المقبل.

يأتي هذا بعد ساعات قليلة من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توقيع اتفاق تجاري مع اليابان وصفه بالأكبر في التاريخ.

وقال ترامب عبر حسابه بمنصة "تروث سوشيال": "لقد أبرمنا للتو اتفاقية ضخمة مع اليابان، ربما تكون أكبر اتفاقية على الإطلاق".

وأضاف ترامب أنه في إطار هذه الاتفاقية، سيدفع المستوردون الأمريكيون رسومًا جمركية "متبادلة" بنسبة 15% على السلع اليابانية المصدرة إلى الولايات المتحدة. كما ستستثمر اليابان 550 مليار دولار في الولايات المتحدة.

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة "ستحصل على 90% من الأرباح" ولم يحدد كيفية عمل هذه الاستثمارات أو كيفية حساب الأرباح ولم تُنشر أي وثيقة شروط رسمية، بحسب ما أوردته شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وتابع "ستخلق هذه الصفقة مئات الآلاف من فرص العمل - لم يسبق لها مثيل ولعل الأهم من ذلك كله، أن اليابان ستفتح أبوابها للتجارة، بما في ذلك السيارات والشاحنات والأرز وبعض المنتجات الزراعية الأخرى، وغيرها ستدفع اليابان رسومًا جمركية متبادلة للولايات المتحدة بنسبة 15%".