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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يُشكك في إنفاق «أوكرانيا» للأموال الأمريكية على شراء الأسلحة

ترامب
ترامب
ناصر السيد

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء عن شكوكه في أن تكون السلطات الأوكرانية قد أنفقت جميع الأموال التي قدمتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن لكييف على شراء الأسلحة.

وجاء تصريح ترامب خلال اجتماع مع المشرعين الجمهوريين في البيت الأبيض، ووفقًا لما نقلته قناة فوكس نيوز، زودت إدارة بايدن كييف بأموال أو معدات عسكرية بقيمة 350 مليون دولار.

وقال ترامب: "كان من المفترض أن يشتروا معداتهم بأنفسهم. لكن لدي شعور بأنهم لم ينفقوا كل دولار على المعدات".

وفي حديثه عن المساعدة المالية والعسكرية الأمريكية لأوكرانيا في عهد بايدن، قال ترامب: "أعتقد أننا سنرغب يومًا ما في معرفة ذلك".

في 14 يوليو، أعلن ترامب أنه سيواصل نقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى كييف إذا دفعت أوروبا ثمن هذه الإمدادات، وأن حلف الناتو سينسق هذه العملية.

وقال إن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 100% تقريبًا على روسيا وشركائها التجاريين إذا لم تتوصل موسكو وواشنطن إلى اتفاق لحل النزاع في أوكرانيا خلال 50 يومًا. وأوضح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت لاحقًا أن الولايات المتحدة ستدعو حلفائها الأوروبيين إلى اتباع نهج واشنطن إذا فرضت رسومًا جمركية بنسبة 100% على مشتري النفط الروسي.

ترامب إنفاق أوكرانيا شراء الأسلحة الرئيس الأمريكي إدارة بايدن

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