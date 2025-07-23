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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مبعوث البيت الأبيض للشرق الأوسط يلتقي مسئولين قطريين وإسرائيليين بشأن مفاوضات غزة

ويتكوف
ويتكوف
ناصر السيد

يعتزم مبعوث البيت الأبيض للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، لقاء مسئولين إسرائيليين وقطريين في روما في إطار مساعيه لوقف إطلاق النار في غزة.

أفاد مصدران مطلعان على الاجتماع لموقع أكسيوس أن مبعوث البيت الأبيض للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، يعتزم لقاء مسئولين قطريين وإسرائيليين كبار في روما غدا الخميس لمواصلة المفاوضات حول وقف إطلاق النار في غزة واتفاق الأسرى.

سيُعقد الاجتماع الثلاثي في العاصمة الإيطالية روما في الوقت الذي يُجري فيه مفاوضون من حماس وإسرائيل مفاوضات غير مباشرة في الدوحة بشأن النقاط العالقة الأخيرة.

وأوضح ويتكوف للأطراف في الأسابيع الأخيرة أنه لن ينضم إلى محادثات الدوحة إلا إذا كان التوصل إلى اتفاق وشيكًا. 

وذكرت مصادر مطلعة أن اجتماع روما يُشير إلى أن التوصل إلى اتفاق قد يكون مسألة أيام.

ومن المتوقع أن يغادر ويتكوف إلى روما ويصل يوم الخميس للقاء وزير الشؤون الاستراتيجية والمقرب من نتنياهو رون ديرمر، ومع مبعوث كبير من قطر.

عُقد اجتماع ثلاثي بنفس التشكيل في البيت الأبيض قبل أسبوعين، وقد أسفر هذا الاجتماع في البيت الأبيض عن استعراض إسرائيل لقوتها في مسألة مدى الانسحاب من قطاع غزة.

ويتكوف مسئولين قطريين وإسرائيليين مفاوضات غزة وقف إطلاق النار في غزة اتفاق الأسرى حماس وإسرائيل الانسحاب من قطاع غزة

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