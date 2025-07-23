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وزارة الخارجية تهنئ الشعب المصري والرئيس السيسي بثورة 23 يوليو
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزارة الخارجية تهنئ الشعب المصري والرئيس السيسي بثورة 23 يوليو

ثورة 23 يوليو
ثورة 23 يوليو
ناصر السيد

أصدرت وزارة الخارجية اليوم الأربعاء بيانًا هنّأت فيه الشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالذكرى الثالثة والسبعين لثورة ٢٣ يوليو المجيدة.

وقالت الخارجية في بيان لها "في الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة، تتقدم وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج بخالص التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى الشعب المصري العظيم".

وأعربت عن اعتزازها بهذه المناسبة الوطنية الخالدة التي مثّلت محطة تاريخية فارقة أعادت رسم ملامح الدولة المصرية، ومهّدت الطريق نحو بناء وطن يقوم على قيم الكرامة والعدالة والاستقلال الوطني.

وقالت إنه بهذه المناسبة، نظّمت السفارات والقنصليات المصرية في الخارج سلسلة من الفعاليات والأنشطة لإحياء ذكرى ثورة يوليو، في أجواء تعكس الفخر الوطني والانتماء الراسخ للوطن. 

وقد شارك في هذه الفعاليات عدد من كبار المسئولين في دول الاعتماد، وأعضاء السلك الدبلوماسي، إلى جانب أبناء الجاليات المصرية، الذين حرصوا على التعبير عن تقديرهم العميق لما تمثله هذه الثورة من رمزية وطنية وتاريخية في مسيرة مصر الحديثة.

وزارة الخارجية الشعب المصري الرئيس السيسي ثورة 23 يوليو الرئيس عبد الفتاح السيسي

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