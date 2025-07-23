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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عائلة إجرامية.. المتحدثة باسم البيت الأبيض تنصح عائلة بايدن بـ"السكوت للأبد "

كارولين ليفيت
كارولين ليفيت
محمد على

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في تصريح لقناة "فوكس نيوز"، إن هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي   السابق، وعائلته "الإجرامية" فقدوا الاتصال بالواقع الذي يعيشه غالبية الأمريكيين، داعية إياهم إلى "الجلوس والصمت".

كانت قناة "تشينل 5" قد نشرت على موقع "يوتيوب"، يوم الإثنين، مقابلة مطوّلة مع هانتر بايدن، وجّه فيها انتقادات حادة لمواطنيه الغاضبين من تفاقم أزمة الهجرة غير الشرعية.

وقالت ليفيت تعليقاً على المقابلة: "أعتقد أن على هانتر وعائلته الإجرامية أن ينظروا إلى أنفسهم في المرآة بواقعية ويدركوا كيف خذلوا بلادنا.. عليهم أن يعودوا إلى منازلهم، ويجلسوا ويصمتوا، لأنهم باتوا في وادٍ آخر عن بعيد واقع الغالبية العظمى من مواطنينا".

كان البيت الأبيض قد رد بقوة في وقت سابق على انتقادات هانتر بايدن لسياسة ترامب في ملف الهجرة، مشيراً في بيان رسمي إلى أن نجل الرئيس السابق قد يكون منزعجاً بسبب تشديد إجراءات مكافحة تهريب المواد المخدرة إلى البلاد.

يُذكر أن هانتر بايدن دخل التاريخ كأول ابن لرئيس أمريكي في المنصب تُوجَّه إليه اتهامات جنائية. ففي ولاية كاليفورنيا، يواجه اتهامين بتعمّد التهرب الضريبي، حيث أظهرت لائحة الاتهام أنه أنفق مبالغ طائلة على خدمات مرافقة ومخدرات.

وقبيل تسليم السلطة، وقع جو بايدن مرسوماً بالعفو عن نجله، وهو ما أثار جدلاً واسعاً، لا سيما في ظل تصريحات سابقة للرئيس شدد فيها على عدم جواز التدخل في عمل القضاء.

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار العفو بأنه "إساءة استخدام فاضحة للسلطة"، معتبراً أنه يقوض أسس النظام القضائي في الولايات المتحدة.

البيت الأبيض المتحدثة كارولين ليفيت الإجرامية نجل الرئيس الأمريكي بايدن هانتر بايدن

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