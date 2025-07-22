نجل بايدن يكشف السبب الحقيقي لسقوط والده السياسي أمام ترامب

قال نجل الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، هانتر بايدن، إن أداء والده الكارثي في المناظرة ضد الرئيس دونالد ترامب والذي أدى إلى تنحيه عن منصب المرشح الرئاسي كان نتيجة تناوله أمبين بسبب سفره.

وقال نجل الرئيس السابق في مقابلة نُشرت الاثنين مع منشئ محتوى يوتيوب أندرو كالاهان: "سأخبرك بما حدث، أعرف بالضبط ما حدث في تلك المناظرة. لقد طار (جو بايدن) حول العالم، أي المسافة التي كان بإمكانه قطعها حول العالم ثلاث مرات وذلك وهو يبلغ من العمر 81 عامًا. لقد كان متعب جدًا".



وأضاف هانتر بايدن: "يعطونه أمبين ليتمكن من النوم.. يصعد على المسرح ويبدو وكأنه غزال أمام المصابيح الأمامية".

ويعد أمبين دواء يُستخدم لعلاج مشاكل النوم على المدى.

استعد الرئيس السابق في كامب ديفيد مع مساعديه لعدة أيام للمناظرة.

وقبل ذلك، قام الديمقراطي برحلتين أوروبيتين وكان على الساحل الغربي للولايات المتحدة لجمع التبرعات.

وأثار أداء الرئيس السابق في المناظرة ضد المرشح الجمهوري آنذاك ترامب، رد فعل عنيف ضد ترشح بايدن لانتخابات 2024.