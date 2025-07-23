وكالة الأنباء الصينية تحتفي بحصاد المانجا المصرية

احتفت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" بموسم المانجا في مصر، بعد أن دخلت الثمار الذهبية مرحلة الحصاد، لتصبح بطلة عدسات الكاميرا في مزارع محافظة الإسماعيلية.

ونشرت الوكالة عدة صور نابضة بالحياة لمزارعين مصريين وهم يحملون ثمار المانجا الطازجة، في مشاهد تجسد لحظة الحصاد بكل ما تحمله من بهجة، وعرق، ورضا.

وبينما تشرق عليهم شمس يوليو الحارقة، بدا المزارعون في قمة فخرهم بثمار تعبهم، التي لا تسعد المصريين فحسب، بل تجد طريقها أيضًا إلى موائد عشاق المانجا حول العالم.

وأظهرت الصور التي التقطت أمس، الثلاثاء 22 يوليو 2025، سلال المانجا وقد امتلأت بأنواع مختلفة من الفاكهة الصيفية الأشهر، من العويسي إلى الزبدية والفونس، في مشهد أقرب إلى مهرجان طبيعي للذواقة.

اللافت في تغطية الوكالة الصينية هو اهتمامها بالتفاصيل المحلية وحرصها على تسليط الضوء على الجانب الإنساني للزراعة، ما يعكس انفتاحاً إعلامياً متزايداً على الجوانب الثقافية والحياتية في مصر.

والسؤال هنا: هل وصلت المانجا المصرية إلى مكانة "دبلوماسية الفاكهة"؟ ربما! فحين تحتفي بك الصين في موسم الحصاد، تأكد أن طعم المانجا تخطى حدود الإسماعيلية ووصل للعالمية.