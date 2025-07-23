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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصين تقدم احتجاجات رسمية للاتحاد الأوروبي بشأن تضرره من العقوبات على روسيا

أرشيفية
أرشيفية
محمد على

قالت بكين الأربعاء إن وزير التجارة الصيني قدم "احتجاجات رسمية" لنظيره في الاتحاد الأوروبي بشأن إدراج بنكين صينيين في العقوبات التي فرضها الاتحاد على روسيا بسبب حرب أوكرانيا.

من المقرر أن يصل رئيس المفوضية الأوروبية أنطونيو كوستا والمسؤولة الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى بكين يوم الخميس لإجراء محادثات مع كبار القادة الصينيين بشأن موضوعات متوترة مثل التجارة والحرب في أوكرانيا ولكن من غير المتوقع أن تسفر عن نتائج ملموسة.

وتأتي القمة بعد أقل من أسبوع من اعتماد الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة شاملة من العقوبات على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، في مسعى إلى زيادة الضغوط على الكرملين من خلال خفض سقف سعر صادرات موسكو من النفط.

كما وتأتي الجولة الثامنة عشرة من الإجراءات الاقتصادية الأوروبية ضد روسيا منذ عام 2022 في الوقت الذي يأمل فيه الحلفاء أن ينفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديده بمعاقبة موسكو لعرقلة جهود السلام.

ومن بين الأهداف الأخرى، سيتم فرض عقوبات على مصفاة نفط مملوكة لروسيا في الهند وبنكين صينيين، في إطار سعي الاتحاد الأوروبي إلى الحد من علاقات موسكو مع الشركاء الدوليين.

وفي محادثات مع المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش يوم الثلاثاء، قالت وزارة التجارة الصينية إن وزير التجارة وانج وينتاو "قدم عروضا رسمية بشأن إدراج مؤسستين ماليتين صينيتين في الجولة الثامنة عشرة من العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا".

تقول بروكسل إن العلاقات السياسية والاقتصادية المتنامية بين الصين وروسيا منذ عام ٢٠٢٢ تُمثل دعمًا ضمنيًا لموسكو، مما ساعد اقتصادها على تجاوز العقوبات الغربية الشاملة وتنفي الصين هذه المزاعم.

بكين وزير التجارة الصيني احتجاجات رسمية الاتحاد الأوروبي بنكين صينيين العقوبات روسيا أوكرانيا

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