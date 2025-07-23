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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

فخامة مقابل سعر أعلى.. سيارة جديدة من تويوتا

تويوتا
تويوتا
عزة عاطف

بعد النجاح الذي حققته تويوتا تندرا، تطرح الشركة اليابانية أحدث نسخة من سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات سيكويا ذات الهيكل المعدني، والتي ستصبح أكثر فخامة وأغلى سعرًا مع اقتراب عام 2026.

تصميم تويوتا الخارجي بلون حصري

لا تحمل سيكويا 2026 تغييرات جذرية في التصميم مقارنة بالجيل السابق، لكن أبرز ما يميزها هو طلاء Wave Maker الجديد والحصري لفئة Sequoia TRD Pro. 

تبدأ أسعار هذه النسخة من 80,765 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يجعلها أقل كلفة نسبيًا من منافستها Ford Expedition Tremor، رغم فخامتها ومواصفاتها المتقدمة.

جاءت التحسينات الكبرى داخل المقصورة، حيث أصبحت جميع الفئات مجهزة بمقاعد صف ثالث قابلة للطي كهربائيًا لتسهيل الاستخدام وزيادة مساحة التخزين. 

كما تخلت فئة سيكويا ليمتد عن تنجيد سوفتكس، واستبدلته بجلد فاخر متاح بخيارين: جلد أسود مع تطريز أبيض متباين أو جلد رمادي مع تطريز أسود، ما يمنحها مظهرًا أكثر رقيًا.

أما طراز كابستون الأعلى تجهيزًا، فحصل على مقصورة جديدة بتصميم الصخر الزيتي بدلاً من مزيج الأبيض والأسود السابق. 

أضيفت لمسات بنية أنيقة وشعار "كابستون" المميز على المقاعد، مع استبدال تشطيبات خشب الجوز البني القديم بأخرى من خشب الجوز الرمادي الأكثر عصرية.

تعتمد سيكويا على نظام دفع هجين يجمع بين محرك V6 مزدوج التوربو سعة 3.4 لتر، وبطارية بسعة 1.87 كيلوواط/ساعة، وناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات مع محرك كهربائي مدمج. 

تنتج المنظومة قوة إجمالية تبلغ 437 حصانًا (326 كيلوواط/443 حصانًا) وعزم دوران يصل إلى 583 رطل-قدم (790 نيوتن متر).

يمكن للعملاء اختيار نظام الدفع الخلفي أو الرباعي، لكن كفاءة استهلاك الوقود ليست الأعلى في فئتها، حيث يبلغ معدل الاستهلاك الأقصى 21 ميلًا للغالون داخل المدينة و24 ميلًا على الطرق السريعة و22 ميلًا مجتمعة.

زيادات طفيفة في الأسعار
رغم التحديثات

شهدت سيكويا ارتفاعًا محدودًا في أسعار جميع فئاتها:

  • يبدأ سعر الطراز الأساسي من 64,025 دولارًا أمريكيًا (زيادة 1,600 دولار).
  • سعر سيكويا ليمتد ارتفع من 68,825 إلى 69,795 دولارًا أمريكيًا (زيادة 970 دولارًا).
  • بينما ارتفع سعر كابستون بمقدار 520 دولارًا، ليبدأ من 84,435 دولارًا أمريكيًا.


بهذه التحديثات، تسعى تويوتا إلى تعزيز مكانة سيكويا في سوق السيارات العائلية الفاخرة، مع المحافظة على تصميمها القوي وتقديم تجربة قيادة مريحة تناسب احتياجات العائلات ومحبي سيارات الـSUV الضخمة.

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