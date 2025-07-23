قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أوائل الثانوية العامة يتحدثون لصدى البلد.. الأول بمدرسة المتفوقين: نفسي في منحة بجامعة دولية.. والثانية على الجمهورية علمي علوم : كنت بذاكر أول بأول
بسبب مجموع الثانوية العامة.. طالبة تلقي نفسها من سيارة أجرة في المنوفية
خبراء دوليون يحذرون: التجارة غير المشروعة تهدد حياة الملايين وتستنزف مواردهم
اجتماع حكومي لمتابعة الترتيبات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير| تفاصيل
سوف أتحدث قريباً.. أول تعليق من تيدي أوكو بعد فشل إنتقاله للزمالك
تحذير للأندية من خطأ شائع يتعلق بجوازات السفر الإلكترونية الخاصة باللاعبين الأجانب
مفيش صفقات.. قرار مفاجئ من إدارة الأهلي بشأن فريق الكرة
مجـ..زرة إسرائيلية جديدة.. سقوط 10 شهداء بينهم أطفال وعشرات الضحايا في غزة
لأول مرة.. تعيين موظفين من ذوي الهمم بمحطات قطار العاصمة دعمًا للشمول الوظيفي
مدير الإغاثة بغزة: الفيتو الأمريكي يشجع إسرائيل على مواصلة جرائمها
بالتعاون بين التعليم والأوقاف .. تفاصيل إطلاق حضانات تعليمية بالمساجد
موجة حارة تضرب بقوة.. الأرصاد تطلق إنذارًا عاجلًا والقاهرة تتخطى 40 درجة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مش طب وهندسة.. الكليات التكنولوجية تقود السباق في تنسيق 2025

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة
إسراء عبدالمطلب

في أعقاب إعلان نتيجة الثانوية العامة للعام 2025، تتجه أنظار آلاف الطلاب نحو اختيار الكلية المناسبة التي تضمن لهم مستقبلاً واعدًا في سوق العمل المتغير.

وفي هذا السياق، أشار الخبير التربوي الدكتور مجدي حمزة إلى أن هناك تحولًا ملموسًا في توجهات الطلاب نحو الكليات والبرامج المستحدثة ذات الطابع التكنولوجي، بما يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية اكتساب المهارات الحديثة المطلوبة في سوق العمل.

بيئة تعليمية حديثة وشراكات مع القطاع الخاص

وقال الخبير التربوي، الدكتور مجدي حمزة، إن الجامعات المصرية بدأت خلال السنوات الأخيرة توسعة ملحوظة في طرح البرامج التكنولوجية الجديدة، والعمل على تطوير شراكات استراتيجية مع مؤسسات القطاع الخاص، بهدف توفير فرص تدريب حقيقية، وتوجيه الطلاب نحو مجالات العمل الأكثر طلبًا.

وأضاف حمزة في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن العديد من الجامعات شهدت بالفعل تحديثًا كبيرًا في بنيتها التحتية، وتزويد معاملها ومختبراتها بأحدث الأجهزة، إلى جانب التوسع في استخدام تقنيات التعليم الإلكتروني، مما يضمن تجربة تعليمية أكثر تفاعلية وحداثة.

وأضاف أن الجامعات لا تكتفي بتحديث المحتوى الأكاديمي، بل تعمل أيضًا على بناء روابط وثيقة مع قطاع الأعمال والصناعة، لضمان توافق المناهج مع الاحتياجات الواقعية لسوق العمل. ويتم ذلك من خلال توفير فرص التدريب العملي، والمشاركة في مشاريع تطبيقية مع شركات ومؤسسات كبرى، ما يمنح الطلاب خبرة عملية تعزز من فرص توظيفهم بعد التخرج.

وعي طلابي متزايد بمستقبل المهن

وأشار الخبير التربوي إلى أن الإقبال الملحوظ من طلاب الثانوية العامة في السنوات الأخيرة – لاسيما عام 2022 – على الكليات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والبرمجيات، والهندسة التكنولوجية، يعكس وعيًا ناضجًا بأهمية التعليم الموجه نحو سوق العمل.

واختتم تصريحه قائلاً: "مع استمرار الطفرات التكنولوجية، من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في التوسع، حيث يسعى الطلاب إلى استثمار تعليمهم في مجالات تضمن لهم الازدهار في سوق تنافسي ومتسارع التحولات".

نتيجة الثانوية العامة الثانوية العامة تنسيق الكليات تنسيق الثانوية العامة 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الكليات 2025

تنسيق الكليات 2025| 74% للطب .. ننشر الحدود الدنيا للكليات بالأرقام

تنسيق الجامعات 2025

92.9 % للطب والأسنان 91.7%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 «علمي علوم»

الطب 93.17% والهندسة 88.65%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17% والهندسة 88.65%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

بشري سارة .. توقعات ارتفاع نسب القبول بكليات الطب في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

95 % للبترول والتعدين 87.5 % للهندسة وحاسبات ومعلومات 84.3 %.. مؤشرات شعبة علمي رياضة في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2024

85.1 % سياسة واقتصاد 82.5 % للألسن.. مؤشرات الشعبة الأدبية في تنسيق الجامعات 2025

تأخير الساعة 60 دقيقة إلى 11 مساءً.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة إلى 11 مساءً.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

ترشيحاتنا

الخيول

الخدمات البيطرية تنفذ أنشطة تدريبية علاجية للفصيلة الخيلية

تدريب مكثف

وزارة الزراعة تستضيف تدريبًا مكثفًا لطلاب الجامعات المصرية

الدكتورة سوزان القليني

القومي للمرأة يهنئ الدكتورة سوزان القليني لاختيارها ضمن تشكيل مجلس أمناء أكاديمية ماسبيرو

بالصور

هذه هي أغلى سيارة فيراري F40 في العالم.. بالصور

فيراري
فيراري
فيراري

فستان بسيط.. هبة مجدي تستعرض رشاقتها

هبة مجدي
هبة مجدي
هبة مجدي

فخامة مقابل سعر أعلى.. سيارة جديدة من تويوتا

تويوتا
تويوتا
تويوتا

لذيذة وسهلة التحضير .. وصفات دايت تناسب نمط الحياة الصحي

وصفات دايت لذيذة وسهلة التحضير
وصفات دايت لذيذة وسهلة التحضير
وصفات دايت لذيذة وسهلة التحضير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: نفرت .. حاكمة النساء

المهندس عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ..تكنولوجيا تحجب أسرارها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

المزيد