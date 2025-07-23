85.1 % سياسة واقتصاد 82.5 % للألسن.. مؤشرات الشعبة الأدبية في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق المرحلة الأولى 2025.. تصدرت محرك البحث الشهير «جوجل» بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2025.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025، ومن المتوقع نرى شبه استقرار في تنسيق كليات القمة مُتوقعًا 92.9 % للطب 85.6 % للهندسة 91.7 % للأسنان أما مؤشرات طب العلاج الطبيعي 90.8%، وتصل كليات الصيدلة 90.1%، كحد أدنى، مؤشرات تنسيق كليات القمة جعل عددا كبيرا من أولياء الأمور والطلاب البحث عن الجامعات الآهلية والخاصة.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025، يمكن للطلاب معرفة توقعات الشعبة الأدبية من خلال هذا الرابط تنسيق الجامعات 2024 اضغط هنا.

وتوقع خبراء التعليم ، أن الحد الأدنى الاقتصاد والعلوم السياسية 86% والإعلام 79.5% والألسن 82.4% والآثار 76.82% والفنون الجميلة 68.78%.



وظهرت نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على موقع صدى البلد ، عبر رابط سريع يمكن لطلاب الثانوية العامة من خلاله الاستعلام عن درجاتهم.