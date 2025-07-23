قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أوائل الثانوية العامة يتحدثون لصدى البلد.. الأول بمدرسة المتفوقين: نفسي في منحة بجامعة دولية.. والثانية على الجمهورية علمي علوم : كنت بذاكر أول بأول
بسبب مجموع الثانوية العامة.. طالبة تلقي نفسها من سيارة أجرة في المنوفية
خبراء دوليون يحذرون: التجارة غير المشروعة تهدد حياة الملايين وتستنزف مواردهم
اجتماع حكومي لمتابعة الترتيبات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير| تفاصيل
سوف أتحدث قريباً.. أول تعليق من تيدي أوكو بعد فشل إنتقاله للزمالك
تحذير للأندية من خطأ شائع يتعلق بجوازات السفر الإلكترونية الخاصة باللاعبين الأجانب
مفيش صفقات.. قرار مفاجئ من إدارة الأهلي بشأن فريق الكرة
مجـ..زرة إسرائيلية جديدة.. سقوط 10 شهداء بينهم أطفال وعشرات الضحايا في غزة
لأول مرة.. تعيين موظفين من ذوي الهمم بمحطات قطار العاصمة دعمًا للشمول الوظيفي
مدير الإغاثة بغزة: الفيتو الأمريكي يشجع إسرائيل على مواصلة جرائمها
بالتعاون بين التعليم والأوقاف .. تفاصيل إطلاق حضانات تعليمية بالمساجد
موجة حارة تضرب بقوة.. الأرصاد تطلق إنذارًا عاجلًا والقاهرة تتخطى 40 درجة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قيادي بالجبهة الوطنية: ثورة 23 يوليو ملهمة.. والجمهورية الجديدة تحقق أحلام المصريين

عادل مأمون عتمان الامين المساعد لحزب الجبهة الوطنية بمحافظة الغربية
عادل مأمون عتمان الامين المساعد لحزب الجبهة الوطنية بمحافظة الغربية

أكد عادل مأمون عتمان ، الأمين المساعد لحزب الجبهة الوطنية بمحافظة الغربية، أنه في الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952، نتوقف بكل إجلال أمام واحدة من أعظم محطات التاريخ المصري الحديث، الثورة التي غيّرت وجه الوطن، وأرست دعائم الدولة الوطنية الحديثة، وأنهت عهداً من التبعية والظلم الاجتماعي، وفتحت أبواب الأمل أمام أجيالٍ كاملة من أبناء الشعب المصري.

وأضاف عادل عتمان، في بيان له ، أن ثورة 23 يوليو كانت ثورة شعب بكل ما تحمله الكلمة من معنى، عبّرت عن آمال الفلاح والعامل والموظف والضابط والمثقف، وقدّمت نموذجًا حقيقيًا للتغيير الوطني القائم على الإرادة الشعبية، والقيادة المسؤولة، والرؤية الواضحة. 

وتابع: فقد حمل ضباطها الشرفاء على عاتقهم مسؤولية إنقاذ الوطن، وتحقيق الاستقلال الوطني، والعدالة الاجتماعية، وإعلاء قيمة الكرامة الإنسانية.

وأضاف قائلا: "اليوم ونحن نحتفل بهذه الذكرى العظيمة، فإننا نؤكد أن مبادئ ثورة يوليو ما زالت حية في ضمير الأمة، وأن مشروع الجمهورية الجديدة الذي تقوده القيادة السياسية الحكيمة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو امتداد طبيعي لتلك الثورة العظيمة، بما يحمله من طموحات في البناء والتحديث والتمكين، وتحقيق العدالة والكرامة لكل المصريين.

وأضاف الأمين المساعد لحزب الجبهة الوطنية ، أن ما نشهده من مشروعات قومية غير مسبوقة، وإصلاحات اقتصادية شجاعة، واستعادة لقوة ومكانة الدولة المصرية إقليميًا ودوليًا، يؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو مستقبل أفضل، تُبنى فيه دولة مدنية قوية، تستند إلى المؤسسات، وتحترم الدستور والقانون، وتضع المواطن في قلب عملية التنمية.

واسترسل: بهذه المناسبة الوطنية الخالدة، نتوجه بخالص التهاني إلى الشعب المصري العظيم، وإلى القوات المسلحة الباسلة، صاحبة الفضل في حماية الوطن وصون كرامته، وإلى القيادة السياسية التي تواصل الليل بالنهار من أجل رفعة مصر وتقدمها.

ثورة 23 يوليو حزب الجبهة الوطنية التبعية الدولة الوطنية الحديثة الشعب المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الكليات 2025

تنسيق الكليات 2025| 74% للطب .. ننشر الحدود الدنيا للكليات بالأرقام

تنسيق الجامعات 2025

92.9 % للطب والأسنان 91.7%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 «علمي علوم»

الطب 93.17% والهندسة 88.65%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17% والهندسة 88.65%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

بشري سارة .. توقعات ارتفاع نسب القبول بكليات الطب في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

95 % للبترول والتعدين 87.5 % للهندسة وحاسبات ومعلومات 84.3 %.. مؤشرات شعبة علمي رياضة في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2024

85.1 % سياسة واقتصاد 82.5 % للألسن.. مؤشرات الشعبة الأدبية في تنسيق الجامعات 2025

تأخير الساعة 60 دقيقة إلى 11 مساءً.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة إلى 11 مساءً.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

ترشيحاتنا

الشاطر

طرح فيلم «الشاطر» بالسينمات السعودية.. الخميس 31 يوليو

مها الصغير

مها الصغير تنعى والدة هند صبري: الله يمنحك القوة يا هندوشة

سيمون

سيمون تكسر صمتها: عمري ما دخلت في جدال.. والزمن كفيل بكل شيء

بالصور

هذه هي أغلى سيارة فيراري F40 في العالم.. بالصور

فيراري
فيراري
فيراري

فستان بسيط.. هبة مجدي تستعرض رشاقتها

هبة مجدي
هبة مجدي
هبة مجدي

فخامة مقابل سعر أعلى.. سيارة جديدة من تويوتا

تويوتا
تويوتا
تويوتا

لذيذة وسهلة التحضير .. وصفات دايت تناسب نمط الحياة الصحي

وصفات دايت لذيذة وسهلة التحضير
وصفات دايت لذيذة وسهلة التحضير
وصفات دايت لذيذة وسهلة التحضير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: نفرت .. حاكمة النساء

المهندس عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ..تكنولوجيا تحجب أسرارها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

المزيد