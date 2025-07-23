الرئيس السيسي: نستحضر التجربة الوطنية ونمضي نحو الجمهورية الجديدة في ذكرى ثورة 23 يوليو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته التي ألقاها اليوم الأربعاء للأمة، بمناسبة حلول الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة: "نحيي اليوم ذكرى ثورة 23 يوليو ونغوص في أعماق جذورها".

وأكد الرئيس أن هذه الذكرى تمثل لحظة فارقة في تاريخ الوطن، مشيرًا إلى أن ثورة يوليو لم تكن فقط لحظة تحرر، بل كانت بداية مسار وطني طويل نحو الكرامة والاستقلال والتنمية.

طريق الثورة ممتد نحو الجمهورية الجديدة

وأضاف الرئيس السيسي: "نحيي الذكرى اليوم باستحضار التجربة الوطنية ونتخذ من نجاحها طريقًا للجمهورية الجديدة"، مشددًا على أن روح يوليو ما زالت حية، وتستمر في إلهام الأجيال نحو مستقبل يليق بمكانة مصر وتاريخها.

رسائل مصر الإقليمية والدولية مستمرة

وفي سياق متصل، سلّم وزير الخارجية والهجرة رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس بوركينا فاسو، تؤكد على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

إنجازات علمية تواكب مسيرة التطوير

وفي إطار دعم الدولة للبحث العلمي، تم الإعلان عن فوز 6 من أساتذة جامعة القاهرة بجوائز الدولة، تقديرًا لجهودهم الأكاديمية والبحثية، في خطوة تعكس حرص الجمهورية الجديدة على تمكين العقول المصرية وتقدير الإنجاز العلمي.