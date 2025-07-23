الأعلى للإعلام: منع "مها الصغير" لمدة 6 أشهر.. وإحالة واقعتها للنيابة

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، خلال اجتماعه الأخير، منع مها الصغير من الظهور الإعلامي في كافة الوسائل الإعلامية لمدة ستة أشهر، لمخالفتها المعايير والأكواد الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

كما قرر المجلس توجيه لفت نظر لفريق عمل برنامج «معكم منى الشاذلي» لعدم تحري الدقة خلال عمليات إعداد البرنامج، مما أدى إلى مخالفة المعايير والأكواد الصادرة عن المجلس.

كما قرر المجلس إحالة ما أثير بشأن واقعة تعدي مها الصغير على حقوق الملكية الفكرية لأعمال فنية مملوكة لأخرين إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها حيالها عملًا بنصوص المواد 138/1 و139 و140/9 من قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، والمادتين 69/5 و70/3 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018.