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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

هذه هي أغلى سيارة فيراري F40 في العالم.. بالصور

فيراري
فيراري
عزة عاطف

ستتاح واحدة من أندر سيارات فيراري وأكثرها إثارة، F40 LM، لعشاق السيارات وهواة الجمع خلال مزاد RM Sotheby’s المزمع عقده في أسبوع مونتيري للسيارات الشهر المقبل. 

السيارة، التي تعد واحدة من 19 نسخة فقط صنعت بواسطة شركة ميشيلوتو، تجسد تاريخًا رياضيًا عريقًا وتصميمًا لا مثيل له.

سلالة سباق فيراري استثنائية

تم بناء طراز F40 LM خصيصًا للمنافسة في بطولات IMSA الأمريكية وسلسلة FIA-GT الأوروبية، لتكون نسخة أكثر تطرفًا وقوة من السيارة الأسطورية F40. 

تحمل النسخة المعروضة للبيع رقم 14 من أصل 19، وتأتي بمواصفات GTC، مما يجعلها الأقوى بين جميع نسخ F40 LM.

وفقًا لتقديرات RM Sotheby’s، يتوقع أن يتراوح سعر بيع السيارة ما بين 8.5 و9.5 مليون دولار، نظرًا لندرتها وتاريخها المميز.

سلمت هذه السيارة (رقم الهيكل 95448) جديدةً إلى مشترٍ في سانت موريتز، سويسرا، وهو جامع سيارات بارز كان يمتلك عدة طرازات فيراري أخرى. 

احتفظ المالك الأول والتر هاجمان بها حتى عام 2002، قبل أن تباع وتتنقل بين عدة مالكين، حيث شاركت في سباقات بإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وجمهورية التشيك.

في عام 2014، خضعت السيارة لعملية تجديد شاملة في مقر ميشيلوتو، شملت إصلاحات المحرك وناقل الحركة وإعادة طلاء هيكلها باللون الأحمر الكلاسيكي روسو كورسا. 

ومنذ ذلك الحين، انتقلت ملكيتها بين هواة جمع في لاس فيغاس وألمانيا والنمسا.

تستمد F40 LM قوتها من محرك V8 مزدوج التوربو سعة 2.9 لتر، مُطور ليولد قوة 760 حصانًا، أي أكثر بـ 289 حصانًا من النسخة القياسية من F40. 

كما تم تخفيف وزن السيارة بنحو 700 رطل (317 كجم)، ليصل وزنها الإجمالي إلى 2,315 رطل (1,050 كجم) فقط مع جميع السوائل، مما يجعلها واحدة من أكثر سيارات السباق خفة وسرعة في فئتها.

استعدادًا لعرضها في المزاد، خضعت السيارة مؤخرًا لصيانة شاملة، تضمنت تركيب أكياس وقود جديدة، وأحزمة توقيت، وسيور إضافية، وشمعات احتراق، وفلاتر وقود، إلى جانب إطارات ميشلان بايلوت سبورت جي تي سليك S7M جديدة.

بالنسبة لعشاق سيارات فيراري النادرة ذات الأداء المتفوق، تُعد هذه F40 LM فرصة استثنائية لاقتناء قطعة أيقونية من تاريخ مارانيلو. 

لكن الحصول عليها قد يتطلب إعادة النظر في خطط التقاعد، خاصة مع السعر المتوقع الذي يقترب من 10 ملايين دولار.

فيراري سيارة فيراري F40 LM أغلى فيراري سعر فيراري F40

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