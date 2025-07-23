لأول مرة.. تعيين موظفين من ذوي الهمم بمحطات قطار العاصمة دعمًا للشمول الوظيفي

أعلنت شركة "آر. إيه. تي. بي ديف للنقل كايرو"، الشركة المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث للمترو وقطار العاصمة (القطار الكهربائي الخفيف LRT)، عن تعيين موظفين من ذوي الهمم من ضعاف السمع متواجدين بأرصفة ومحطات قطار العاصمة (القطار الكهربائي الخفيف LRT) لمساعدة الركاب الذين يواجهون صعوبات في السمع.

تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية الشركة لدعم التكافؤ في الفرص وتوفير بيئة عمل شاملة تراعي احتياجات جميع الأفراد.

وقد تم تجهيز بيئة العمل وتدريب الفرق المعنية لضمان دمج الموظفين الجدد بشكل فعّال وتمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة.

وتعكس هذه المبادرة التزام شركة "آر. إيه. تي. بي ديف للنقل كايرو" بتعزيز مبدأ الشمول الوظيفي، وإيمانها بأن التنوع يثري بيئة العمل ويُسهم في تحسين الأداء العام.

وأكدت الشركة استمرارها في تبني سياسات داعمة لتمكين ذوي الهمم وفتح آفاق جديدة أمامهم في مختلف المجالات.

وقال المهندس وديع بوشيحة، الرئيس التنفيذي لشركة "آر. ايه. تى. بى ديف للنقل كايرو" والعضو المنتدب: "تعتبر هذه المبادرة ليست مجرد خطوة رمزية، بل هي جزء أساسي من استراتيجية تشغيلية شاملة تهدف إلى خلق بيئة عمل متكاملة تراعي احتياجات الجميع. نحن نعمل على توفير الدعم والتدريب المستمر لجميع الفرق لضمان التكامل الفعّال بين جميع الموظفين، ما ينعكس بشكل إيجابي على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ونؤمن بأن إشراك ذوي الهمم في منظومة العمل يثري تجربتنا المهنية ويُعزز من كفاءة الأداء التشغيلي داخل المحطات".

وأوضحت الشركة أن هذه الخطوة هي بداية لمسيرة أوسع نحو تعزيز فريق العمل، حيث تعتزم الشركة في الفترة القادمة زيادة عدد الموظفين من ذوي الهمم في مختلف الأقسام، تماشيًا مع رؤيتها في دعم التكافؤ والشمول الوظيفي.